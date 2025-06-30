ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Υπουργικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η στρατηγική Μητσοτάκη για να αλλάξει το κλίμα
Πολιτική
07:59 - 30 Ιουν 2025

Υπουργικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η στρατηγική Μητσοτάκη για να αλλάξει το κλίμα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Με την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα ξεκινήσει η εβδομάδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στη συνέχεια θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία προφανώς θα έχει πάνω της βαριά τη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει, ωστόσο, ήδη χαράξει τη στρατηγική του, η οποία φάνηκε τόσο από τις παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη και τριών υφυπουργών της κυβέρνησης, που αντικαταστάθηκαν άμεσα, όσο και από το μήνυμα του πρωθυπουργού στο facebook, που ουσιαστικά ομολόγησε την αποτυχία της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί έτσι ουσιαστικά να κλείσει το θέμα και να προχωρήσει στην επόμενη μέρα, με την εξυγίανση του οργανισμού απονομής των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η αντιπολίτευση πιέζει και κυρίως οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαρκώς πληθαίνουν, με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να είναι "πλούσια".

Πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει βέβαια η ρητορική του "όλοι τα ίδια έκαναν" και πως το σκάνδαλο αυτό είναι διαχρονικό, ωστόσο, υπάρχει τόσο μεγάλη εμπλοκή προσώπων που σχετίζονται με τη ΝΔ που δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει αυτή η γραμμή άμυνας.

Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το έχει αντιληφθεί και στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό αναμένεται να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής, ξεκαθαρίζοντας ότι η σύγκρουση με τις παθογένειες θα γίνει στην πράξη, όσο και αν ενοχλεί ορισμένους. Και με το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε όλους. Τόσο στο εσωτερικό της παράταξης, όσο και το πολιτικό σύστημα και ευρύτερα σε όλη την κοινωνία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι βασικοί άξονες που θα κινηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού είναι:

-Ανάληψη πολιτικής ευθύνης, όπως συνέβη με τις παραιτήσεις.
-Όχι σε συμψηφισμούς.
-Φρένο σε πελατειακές συμπεριφορές.
-Επιστροφή χρημάτων από επιτήδειους.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περάσει το μήνυμα πως το κυβερνητικό έργο προχωρά με σημαντικά θέματα στην ατζέντα του υπουργικού, μεταξύ αυτών το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των εργατικών διατάξεων, ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας και απλοποίηση των προσλήψεων.

