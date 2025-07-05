Κατρίνης: Οι στρατιωτικοί πρέπει να ενταχθούν στο στεγαστικό πρόγραμμα

Έκκληση προς την κυβέρνηση να συμπεριλάβει και τους στρατιωτικούς στο πρόσφατα ανακοινωθέν πρόγραμμα στήριξης των δημοσίων λειτουργών απηύθυνε ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Ο κ. Κατρίνης αναφέρθηκε στο μηνιαίο επίδομα που προανήγγειλε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου ενώ συμπεριλαμβάνονται δάσκαλοι, γιατροί, πυροσβέστες, λιμενικοί και αστυνομικοί απουσιάζουν οι στρατιωτικοί.

Ακόμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει να απαξιώνει τους στρατιωτικούς και αυτό έχει ως αντίκτυπο «την πληθώρα των παραιτήσεων και τη μειωμένη επιθυμία των νέων να ενταχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κατρίνη:

«Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εντός και εκτός Βουλής, για την επίλυση του χρονίζοντος στεγαστικού προβλήματος των στρατιωτικών, ιδιαίτερα όσων υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές και νησιά, η κυβέρνηση κωφεύει όλα τα χρόνια της θητείας της, αφήνοντας στο έλεος του Θεού τους στρατιωτικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, κυρίως τα χαμηλόβαθμα-χαμηλόμισθα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πρόσφατη εξαγγελία της κυβέρνησης, μέσω της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, παρουσιάστηκε το νέο στεγαστικό πρόγραμμα που αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2026, με μηνιαίο επίδομα ύψους έως 210 ευρώ, το οποίο θα καλύψει μικρό μόνο μέρος των αναγκών των δημοσίων λειτουργών, που ζουν στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές, είτε είναι δάσκαλοι είτε είναι γιατροί είτε είναι πυροσβέστες, λιμενικοί και αστυνομικοί.

Παρατηρούμε την εκκωφαντική απουσία των στρατιωτικών από το εξαγγελθέν στεγαστικό πρόγραμμα και εύλογα αναρωτιόμαστε, ποιος είναι ο λόγος της μη συμπερίληψης των στρατιωτικών ακόμη και σε αυτή την ελάχιστη κρατική βοήθεια; Υπάρχει πρόθεση να προγραμματιστεί αντίστοιχο στεγαστικό πρόγραμμα για τους στρατιωτικούς; Αν ναι, πότε;

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται η απαξίωση των στρατιωτικών από την κυβέρνηση και εντείνεται η δυσφορία τους, όπως αποτυπώνεται από την πληθώρα των παραιτήσεων και τη μειωμένη επιθυμία των νέων να ενταχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές.

Η κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για την επίλυση των προβλημάτων των στρατιωτικών, εν προκειμένω του στεγαστικού, για τη διατήρηση του ηθικού του έμψυχου δυναμικού των ΕΔ σε υψηλά επίπεδα και την εξάλειψη αδικιών.

Καλούμε την κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο και να συμπεριλάβει και τους στρατιωτικούς στο πρόσφατα εξαγγελθέν πρόγραμμα στήριξης των δημοσίων λειτουργών».