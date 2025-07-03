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Μιχαηλίδου: Σχέδιο για 1.000 νέες εργατικές κατοικίες
Πολιτική
10:33 - 03 Ιουλ 2025

Μιχαηλίδου: Σχέδιο για 1.000 νέες εργατικές κατοικίες

Reporter.gr Newsroom
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Το κράτος μαζί με τους δήμους θα δημιουργήσουν 1.000 νέες κατοικίες ανακοίνωσε την Πέμπτη (3/7) στην ΕΡΤ  η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου,  αναφερόμενη στις δράσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα.

Όπως είπε η υπουργός, θα δημιουργηθούν από το κράτος και τους δήμους 1.000 κατοικίες. Από αυτές, 200 κατοικίες θα χτιστούν εξαρχής (θα είναι καινούριες) και άλλες 800 κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε δομημένη γη δημοσίου και δήμων, θα αναβαθμιστούν και θα ανακαινιστούν.

Το Δημόσιο σε σχέση με την αξία γης που βγάζει στον διαγωνισμό κρατάει τουλάχιστον τα 30 από τα 100 διαμερίσματα (ώστε να τα δώσει με κοινωνικό μίσθωμα) όταν θα φτιαχτούν, έτσι ώστε ο εργολάβος να φτιάξει με διαγωνιστική διαδικασία διαμερίσματα τα οποία θα δώσει σε αγοραίες τιμές και θα μπουν στο στοκ των διαμερισμάτων, είπε η Δ. Μιχαηλίδου.

Πλατφόρμα stegasi.gov.gr: Ποια προγράμματα περιλαμβάνει

Στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr ο ενδιαφερόμενος εισάγει τα στοιχεία του (ηλικία, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, τόπος διαμονής, κατηγορία εισοδίηματος) και του εμφανίζει σε ποια στεγαστικά προγράμματα είναι δικαιούχος και μπορεί να κάνει αίτηση.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός, κάθε μήνα θα βγαίνει μια ενημέρωση με την πορεία όλων των προγραμμάτων, «ώστε να μην υπάρχει καμία παραπληροφόση και οι πολίτες να ξέρουν τι ισχύει και τι όχι».

Νέο επίδομα σε δημόσιους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός αστικού ιστού

«Θέλουμε τα χρήματα να πηγαίνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται» ανέφερε σχετικά η υπουργός.

«Θα έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα μπορούμε να αντλήσουμε 200 εκατομμύρια. Έτσι ώστε να δίνουμε κάθε μήνα επίδομα στους δημόσιους λειτουργούς που ζουν στα νησιά, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είτε είναι δάσκαλοι είτε είναι γιατροί, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι λιμενικοί, είτε είναι αστυνομικοί. Έτσι ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια» δήλωσε.

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