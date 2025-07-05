Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι μάσκες έχουν πέσει - Το σκάνδαλο τελούσε σε γνώση και ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου

Τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι «οι μάσκες έχουν πέσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελούσε σε γνώση και πλήρη ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Μαρινάκης σήμερα παραδέχτηκε πως ο Πρωθυπουργός γνώριζε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συνεχίζοντας, υπενθύμισε ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης εμφανιζόταν ως «ανήξερος», ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε με παραλογισμούς «να εγκαλέσουν την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους».

Καταλήγοντας, δήλωσε το εξής: «Πλέον, υπάρχει δια στόματος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δημόσια ομολογία πολιτικής ενοχής. Οι μάσκες έχουν πέσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελούσε σε γνώση και πλήρη ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου».