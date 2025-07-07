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Μαρινάκης: Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική
16:35 - 07 Ιουλ 2025

Μαρινάκης: Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας

Reporter.gr Newsroom
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Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει το ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας, είπε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/7) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015.  

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έγινε μέχρι ρο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών – την ιστορική κωλοτούμπα την έκανε μέχρι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών», είπε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι το «δράμα του 2015» ξεκίνησε πριν από τις εκλογές, «όταν μιλούσε για αγορές που θα χορεύουν από τα νταούλια» και συνεχίστηκε «από τον Ιανουάριο μέχρι το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, όταν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια».

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πυρομανής εμπρηστής», είπε ακόμη με σαφείς αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, «που έκαψε μεγάλες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, αυτές οι πυρκαγιές κόστισαν 100 δισ. ευρώ και ήρθε 10 χρόνια μετά να κατηγορήσει τους πυροσβέστες που έσβησαν τις φωτιές που έβαλε».

«Αυτό που δημοσιεύτηκε δεν είναι πρακτικά, έχουν δώσει πολύ καλές απαντήσεις ο κ Θεοδωράκης και ο κ. Μεϊμαράκης και ο . Τασούλας.Δεν ξέρω ποια είναι τα πρακτικά. Εγώ ξέρω τι λέει ο κ. Θεοδωράκης, ο κ. Μεϊμαράκης, ο κ. Τασούλας που έχουν 1 εκατ. παραπάνω αξιοπιστία από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών του κ. Τσίπρα

Βάλτε στη ζυγαριά της αξιοπιστίας τον Τσίπρα και αυτά τα ονόματα και το αποτέλεσμα είναι ότι την αλήθεια δεν την λέει ο κ. Τσίπρας. Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα απαντήσουν σε ένα ακόμα τέχνασμα. Είναι εξοργιστικό ότι οι καταστροφείς να κουνάνε το δάχτυλο σε όσους έσωσαν τη χώρα και έβαλαν το συμφέρον της πατρίδας πάνω από όλα», είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε: «Άλλοι το διαβάζουν ως αποκαλύψεις και άλλοι ως πολιτικό ξέπλυμα. Το σίγουρο είναι ότι είναι τέχνασμα για να μετατεθεί η πολιτική συζήτηση».

«Δεν θα ξαναγράφουν την ιστορία κάποιοι όσες αποκαλύψεις και να φέρουν. Δεν απευθύνεται η παρέα αυτή του κ. Τσίπρα σε ιθαγενείς, το προσπάθησε μια φορά, δεν θα τα ξανακάνει, απόδειξη οι δημοσκοπήσεις και το πού έχει φτάσει το κόμμα του που παλεύει για την είσοδο στη Βουλή», είπε τέλος.

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