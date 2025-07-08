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Tραγωδία στο Τέξας: Πάνω από 100 νεκροί από τις πλημμύρες
Ειδήσεις
09:07 - 08 Ιουλ 2025

Tραγωδία στο Τέξας: Πάνω από 100 νεκροί από τις πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Ξεπέρασαν τελικά τους 100 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η σφοδρότητα της καταιγίδας που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο αιφνιδίασε τους πάντες. Ορμητικοί χείμαρροι κατέκλυσαν την περιοχή, παρασύροντας ανθρώπους από καμπίνες, τροχόσπιτα και σκηνές, ενώ κοιμόντουσαν.

Στην Κομητεία Κερ, μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές και γνωστή για τα θερινά της καταλύματα όπως το Camp Mystic, εντοπίστηκαν 84 σοροί, ανάμεσά τους και 28 παιδιά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συνολικά οι νεκροί είναι πάνω από 100.

Στο ιστορικό χριστιανικό κατασκηνωτικό κέντρο για κορίτσια, Camp Mystic, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ο θάνατος 27 κατασκηνωτών και ομαδαρχών. Οι έρευνες συνεχίζονται με βαριά μηχανήματα, καθώς σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και να διασχίσουν φουσκωμένα ποτάμια, με τη βοήθεια δεκάδων εθελοντών.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 09:07
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