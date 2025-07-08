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«Ωριμάζει» το mega project της Grivalia στους Πεταλιούς
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:09 - 08 Ιουλ 2025

«Ωριμάζει» το mega project της Grivalia στους Πεταλιούς

Γιώργος Αλεξάκης
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Πράσινο φως από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση με όρους δόμησης και προστασία του περιβάλλοντος, κάτι σημαντικό για την προώθηση της υλοποίησης του μεγάλου έργου προϋπολογισμού 224 εκατ. ευρώ στους Πεταλιούς, έλαβε η εταιρεία που τρέχει το έργο «GH Hotel Ξενοδοχειακή και Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», θυγατρική της Grivalia Hospitality.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το έργο που έχει οραματιστεί και προωθεί η εταιρεία του Ομίλου της Eurobank, στη Μεγαλόνησο, στην νησιωτική συστάδα των Πεταλιών, ελήφθη θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του έργου.

Ουσιαστικά, πριν λίγες ημέρες, με το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε του όρους που περιγράφονται στις εν λόγω μελέτες, κατά πλειοψηφία για τη «Στρατηγική Επένδυση» του υπερπολυτελούς τουριστικού οικολογικού θέρετρου και των πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών της Grivalia Hospitality, που όπως είναι γνωστό θα φέρουν το λαμπερό brand «Six Senses».

Οικολογικό πρόσημο

Να σημειωθεί ότι το όλο επενδυτικό πλάνο που έχει ενταχθεί, όπως προαναφέρθηκε, στις Στρατηγικές Επενδύσεις, έχει, με βάση τις μελέτες, ένα έντονο αειφορικό πρόσημο που ειδικά για το εν λόγω νησιωτικό σύμπλεγμα είναι απαραίτητο. Έτσι, με βάση την ΣΜΠΕ, «ο σχεδιασμός του εξεταζόμενου ΕΣΧΑΣΕ αφορά στην υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης για την ανάπτυξη ενός οικολογικού τουριστικού προϊόντος που θα περιλαμβάνει ειδικές μορφές τουρισμού (ευεξία, γαστρονομία, πρωτογενή παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και θα προσφέρει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες, θέτοντας μια νέα αναφορά στην φιλοξενία στη Μεσόγειο».

Να σημειωθεί ότι με βάση στο σχέδιο, ο μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ) του 0,05 «εξασφαλίζει την αυξημένη περιβαλλοντική προστασία, την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στην φέρουσα ικανότητα του νησιού, τη διαφύλαξη του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και θαλάσσιου)».

Μάλιστα, η μέγιστη θεωρητική δόμηση στο σύνολο των εκτάσεων προς ανάπτυξη της περιοχής επέμβασης ανέρχεται σε 23.901 τ.μ. και το μέγεθος του μέγιστου εξυπηρετούμενου πληθυσμού χωρητικότητας (κατοίκων, εποχικών κατοίκων, παραθεριστών και εργαζομένων) αφορά 558 άτομα.

Στο φόντο αυτό και με βάση την εισήγηση της προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, η όλη επένδυση θα έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή, ενώ, όπως αναφέρεται, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ανάπτυξη, θα αποτρέψει τις παρεμβάσεις με αποσπασματικότητα που πλήττουν την γενικότερη εικόνα.

Τονίζεται, δε, στην εισήγηση της Προέδρου, η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων με ορυκτά καύσιμα, η χρήση αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., αλλά και η αναβάθμισης της προσβασιμότητας στην περιοχή επέμβασης και της κατασκευής των απαραίτητων κοινωφελών και δημόσιων υποδομών (ΕΕΛ, μονάδων αφαλάτωσης, λιμενικών εγκαταστάσεων κλπ. σε αυτή τη Ζώνη).

Η εισήγηση καταλήγει: «Η κατασκευή των νέων λιμενικών υποδομών (και των χερσαίων ζωνών τους) αναμένεται να συνδράμει θετικά στον εξορθολογισμό και των θαλάσσιων χρήσεων, καθώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της άναρχης αγκυροβόλησης και της παντελούς απουσίας υποστηρικτικών υποδομών για σκάφη που παρατηρείται σήμερα στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να προκληθούν ισχυρά θετικές επιπτώσεις στις θαλάσσιες χρήσεις και χρήσεις γης καθώς και στην αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής μελέτης».

Η επένδυση

Με βάση τον σχεδιασμό, η ανάπτυξη εκτείνεται στη Ζώνη Α 520 στρεμμάτων όπου «προβλέπεται να αναπτυχθούν πολυτελείς εγκαταστάσεις φιλοξενίας, ευεξίας και αναψυχής 5 αστέρων, υψηλών προδιαγραφών». Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν μια πολυτελής ξενοδοχειακή εγκατάσταση με 75 ισόγειες βίλες ξενοδοχείου και συνολικά πολυτελείς 20 παραθεριστικές κατοικίες.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν, επίσης, χώρους αναψυχής και ευεξίας, χώρους εστίασης, χώρους άθλησης, χώρους λιανικής πώλησης προς εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων, χώρους διαμονής του προσωπικού, γραφεία διοίκησης, τουριστική λιμενική εγκατάσταση και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές. Η πλειοψηφία των κτιριακών εγκαταστάσεων της τουριστικής μονάδας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ενεργειακά πρότυπα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας και της αποδοτικότερης χρήσης των ενεργειακών πόρων.

Η Ζώνη Β, που θα έχει έκταση 40 στρεμμάτων, αποτελεί «Ζώνη Προστασίας Φύσης και Τοπίου». «Δεν καθορίζονται συγκεκριμένες χρήσεις καθώς συνιστά περιοχή πεζοπορίας και περιήγησης. Στη Ζώνη Β δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόμηση ή εκτέλεση τεχνικού έργου. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου και της φυσικής βλάστησης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ΣΜΠΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 11:47
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