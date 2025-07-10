Φάμελλος: Η κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί τη μεταναστευτική κρίση

Μομφές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αρχικά, όπως ανέφερε «ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτα για να προετοιμαστούμε ως χώρα για τη νέα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Αντίθετα, συμφώνησε με το ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης, που μετατρέπει την Ελλάδα σε δεσμοφύλακα της Ευρώπης».

Στη συνέχεια τόνισε πως ο πρωθυπουργός απέτυχε να «χτίσει» διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη και τώρα που η Κρήτη δέχεται μεγάλη πίεση «επιχειρεί επικίνδυνες κινήσεις αποπροσανατολισμού».

Ακόμα, πρόσθεσε ότι δεν είναι λύση η παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όσων δικαιούνται άσυλο και η υπερδομή-φυλακή. «Τα έχει ξανακάνει στο παρελθόν και έχει αποτύχει».

Όπως υπογράμμισε, ο πρωθυπουργός στη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να κάνει αναφορά «για την αναλογική κατανομή των προσφύγων στην Ευρώπη, ενιαίο σύστημα ασύλου και επιστροφών, αλλά και κυρώσεις στις τρίτες χώρες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό. Να απαιτήσει αλλαγή του συμφώνου μετανάστευσης, με πολιτικές πρόληψης, αντιμετώπιση των διακινητών και στήριξη της Ελλάδας για την ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης «οφείλει να ενεργοποιήσει όλο τον κρατικό μηχανισμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, διότι δεν είναι δουλειά των δήμων και των τοπικών κοινωνιών να λύσουν τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε».