ΔΕΘ: Κυβερνητικά σχέδια για παρεμβάσεις δημοσιονομικού κόστους €1,5 δισ – Στο επίκεντρο η μείωση φόρων

Με τετραπλάσιους ρυθμούς από τον αρχικό στόχο τρέχει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ενισχύοντας τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ότι και εφέτος οι δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονομίας θα κινηθούν σε επίπεδα ρεκόρ.

Με βάση αυτά τα θετικά δεδομένα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζονται ήδη τις προτάσεις για τις μειώσεις φόρων στη μεσαία τάξη, τις ενισχύσεις στις ευάλωτες ομάδες, παράλληλα με τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, προκειμένου εντός του Αυγούστου θα ληφθούν οι οριστικές κυβερνητικές αποφάσεις για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Προς το παρόν, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μετά την έγκριση της ρήτρας διαφυγής στο Eurogroup, οι σχεδιασμοί για το πακέτο ΔΕΘ αφορούν παρεμβάσεις δημοσιονομικού κόστους 1,5 δισ ευρώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουάριος – Μάιος έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,343 δισ. ευρώ, σε υπερτετραπλάσια επίπεδα από τον στόχο του 1,055 δισ. ευρώ που είχε τεθεί. Πρόκειται για εξέλιξη που αποδίδεται στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων λόγω των μέτρων περιστολής της φοροδιαφυγής και των ισχυρών αναπτυξιακών επιδόσεων της οικονομίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους στο επόμενο διάστημα γεγονός που δημιουργεί στο οικονομικό επιτελείο βάσιμες προσδοκίες ότι και εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα υπερβεί το ποσό των 10 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του επικαιροποιημένου στόχου για πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ προς νέα υψηλότερα επίπεδα προς το 4%. Άλλωστε και πέρυσι, παρά τους συγκρατημένους αρχικούς στόχους του προϋπολογισμού το πρωτογενές πλεόνασμα εκτοξεύτηκε στα 11,4 δισ. ευρώ ποσό που ισοδυναμεί με το 4,8% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει νέες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, ενισχύσεις για τους ευάλωτους και παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων περιλαμβάνονται: