ΔΕΘ: Κυβερνητικά σχέδια για παρεμβάσεις δημοσιονομικού κόστους €1,5 δισ – Στο επίκεντρο η μείωση φόρων

Με βάση αυτά τα θετικά δεδομένα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζονται ήδη τις προτάσεις για τις μειώσεις φόρων στη μεσαία τάξη, τις ενισχύσεις στις ευάλωτες ομάδες, παράλληλα με τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, προκειμένου εντός του Αυγούστου θα ληφθούν οι οριστικές κυβερνητικές αποφάσεις για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Προς το παρόν, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μετά την έγκριση της ρήτρας διαφυγής στο Eurogroup, οι σχεδιασμοί για το πακέτο ΔΕΘ αφορούν παρεμβάσεις δημοσιονομικού κόστους 1,5 δισ ευρώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει νέες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, ενισχύσεις για τους ευάλωτους και παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων περιλαμβάνονται:
- Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.
- Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά για τη στήριξη των οικογενειών, ενώ στα σενάρια περιλαμβάνεται και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.
- Μείωση της φορολογική επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, παράλληλα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.
- Ενισχύσεις προς ενοικιαστές για να ανταπεξέλθουν από το υψηλό κόστος των ενοικίων.
- Ρύθμιση για να ξεμπλοκάρουν από πολεοδομικά και άλλα προβλήματα και να διατεθούν προς πώληση στην αγορά 35.000 ακίνητα που βρίσκονται σήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των servicers.