Διακοπές με τροχόσπιτο: 29.000 camper stops στην Ευρώπη, κανένα στην Ελλάδα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε πρόσφατα ο νέος νόμος της κυβέρνησης για τα τροχόσπιτα, καθώς οι αλλαγές που επιφέρει πλήττουν μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που γνωρίζει ραγδαία άνοδο στην Ευρώπη. Προκαλεί δε εντύπωση ότι το υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να «βάλει τάξη» στη συγκεκριμένη αγορά, χωρίς, όμως, να φροντίσει πρώτα να δημιουργήσει υποδομές που να μπορούν να φιλοξενήσουν τα οχήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προκάλεσε ντόρο εντός Ελλάδας, αλλά η είδηση έχει «ταξιδέψει» ήδη και στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη οδική βοήθεια της Γερμανίας, η ADAC, με 21.810.480 συνδρομητές, έχει εκδώσει οδηγία να προσέχουν όσοι Γερμανοί θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα με τροχόσπιτα, καθώς κινδυνεύουν με χρηματικό πρόστιμο ή και ποινή φυλάκισης. Ακόμα, μεγάλες λέσχες τροχόσπιτων της Ιταλίας έχουν εκδώσει οδηγία κατά της επίσκεψης στην Ελλάδα. Τη θεωρούν, πλέον, αφιλόξενη για τα τροχόσπιτα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Όπως προκύπτει από την έρευνα του Reporter, το μεγάλο πρόβλημα είναι πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ουσιαστικά το νόμο χωρίς να έχει προηγουμένως φροντίσει να δώσει μία εναλλακτική σε όσους κάνουν διακοπές με τροχόσπιτα. Το υπουργείο Τουρισμού προτρέπει τους ιδιοκτήτες αυτοκινούμενων τροχόσπιτων να διανυκτερεύσουν σε κάμπινγκ, ωστόσο, οι θέσεις δεν επαρκούν για τους επισκέπτες. Η δημιουργία camper stops θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη λύση, αλλά μαντέψτε, στη χώρα μας δεν έχουμε ακόμα ούτε ένα!

Στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 29.000 camper stops. Αλλά και στην Αμερική υπάρχουν χιλιάδες θέσεις όπου μπορούν να σταθμεύσουν και τροχόσπιτα, εντελώς δωρεάν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα και δεν υπάρχει ούτε το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία τους!

Ορισμένοι επιχειρηματίες έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν camper stops, όμως, μοιάζουν περισσότερο με πάρκινγκ για ΙΧ οχήματα παρά με χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων, καθώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Το υπουργείο Τουρισμού, από την πλευρά του, αναφέρει ότι ο νόμος έρχεται να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» σε παραλίες που οι επισκέπτες δεν έχουν πρόσβαση εξαιτίας των τροχόσπιτων. Τα τροχόσπιτα, όμως, αποκλείονται, αν και αναγνωρίζεται η ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την πρόβλεψη ειδικών χώρων προσωρινής στάθμευσης αυτοκινούμενων (camper stops). Παράλληλα, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε αρκετές δηλώσεις της έχει αναφέρει ότι οι παραπάνω περιορισμοί αφορούν στη διανυκτέρευση και όχι στην απλή στάθμευση. Και πάλι, όμως, οι ταξιδιώτες κάπου πρέπει να διανυκτερεύσουν... Όσο για τις πρόσφατες δηλώσεις για δημιουργία campers stops είναι καλοδεχούμενες, αλλά καθυστερημένες.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανάλογες νομοθεσίες για να μην είναι ανεξέλεγκτα τα τροχόσπιτα, αλλά έχουν δημιουργήσει και υποδομές για να τα φιλοξενήσουν. Άλλωστε, οι χώρες αποκομίζουν σημαντικά κέρδη από την παρουσία τροχόσπιτων. Στην Ιταλία τα τροχόσπιτα επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις: πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο μακριά από κατοικημένες περιοχές, 50 μέτρα από κύριους δρόμους, 100 μέτρα από ιστορικά μνημεία και 150 μέτρα από πηγές πόσιμου νερού. Να σημειωθεί ότι στην Ιταλία υπάρχουν πάνω από 4.000 επίσημες στάσεις (camper stops) για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Στην Ισπανία, το νομικό πλαίσιο είναι ελαφρώς αυστηρότερο. Η διαμονή επιτρέπεται μόνο εκτός ιδιωτικών ή προστατευόμενων περιοχών και όχι σε σημεία με απαγορευτικές πινακίδες. Γενικά, είναι δυνατή η παραμονή για μία νύχτα σε οποιοδήποτε επιτρεπτό σημείο. Στη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 2.000 επιβεβαιωμένες στάσεις για τροχόσπιτα. Παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, η Ισπανία έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων προορισμών για τροχόσπιτα, προσελκύοντας περίπου 200.000 Γερμανούς ετησίως. Η παρουσία τους ωφελεί οικονομικά τη χώρα, καθώς η Ισπανία έχει έσοδα περίπου δύο δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το συγκεκριμένο τουριστικό κλάδο τα οποία τείνουν να αυξάνονται.

Γυρνώντας στην Ελλάδα, ο κ. Αντώνης Ζαμπέτας, ο οποίος ασχολείται εδώ και δεκαετίες με το εμπόριο αυτοκινούμενων, ανέφερε στο Reporter, ότι τα αυτοκινούμενα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά έσοδα στη χώρα. Οι ιδιοκτήτες των τροχόσπιτων ξοδεύουν καθημερινά 20 με 60 ευρώ σε καύσιμα, διόδια, σούπερ μάρκετ, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες καθώς ταξιδεύουν σε πολλά μέρη και δε μένουν στάσιμα.

Ακόμα, για να αγοράσει κανείς ένα τροχόσπιτο θα κληθεί να καταβάλει από 40.000 ευρώ και άνω αν πρόκειται για μεταχειρισμένο, ενώ αν πρόκειται για καινούριο το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 65.000 ευρώ. Τα τέλη κυκλοφορίας που καλείται να πληρώσει κάθε χρόνο ο ιδιοκτήτης ενός τροχόσπιτου ανέρχονται στα 690 ευρώ, ενώ, ενδεικτικά, το κόστος των διοδίων που θα κληθεί να πληρώσει για το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη είναι 120 ευρώ. Ο κ. Γιώργος Τσεντελιέρος, ιδιοκτήτης camper και διαχειριστής του ιστοτόπου mycamper.gr, δήλωσε στο Reporter ότι ξοδεύει 70 με 100 ευρώ ημερησίως όταν μετακινείται με το τροχόσπιτό του, με πολλά από αυτά να πηγαίνουν σε τοπικές αγορές.

ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ CAMPER STOPS

Τα camper stops είναι ένας τρόπος για να αποφευχθεί η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με το πού και για πόσο μπορούν να σταθμεύουν οι παραθεριστές με τροχόσπιτα. Πρόκειται για χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων, συνήθως για σύντομο χρονικό διάστημα - δύο με τέσσερις νύχτες.

Ένα τυπικό camper stop προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: Νερό (ιδανικά πόσιμο), και μία βάση ίνοξ στην οποία μπορείς να αδειάσεις τα νερά, όπως είναι το σαπούνι, τα λάδια και ό,τι τρέχει από την κουζίνα και τον νιπτήρα και να αδειάσεις την κασέτα των μαύρων νερών από τη χημική τουαλέτα. Όπως αναφέρει ο κ. Ζαμπέτας, «σε ολοένα και περισσότερα camper stops στην Ευρώπη τοποθετούνται και αυτόματοι πωλητές ρεύματος ή νερού ή internet. Στον παραπάνω βασικό εξοπλισμό μπορεί να προστεθούν ενημερωτικές πινακίδες για τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, χώρος ψησταριάς ή δημοσίων τουαλετών».

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ταξινομημένα περίπου τρία εκατομμύρια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και τέσσερα εκατομμύρια ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα. Τα αντίστοιχα νούμερα στην Ελλάδα είναι 1.500 και 10.000. Περίπου 50.000 αυτοκινούμενα έκαναν το 2024 διακοπές στην Ελλάδα. Στη Χαλκιδική, ένα μεγάλο κάμπινγκ φιλοξένησε 6.264 αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα το 2021, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τα 11.944. Η άνοδος αυτή δείχνει ότι όλο και περισσότεροι campers επιλέγουν να επισκεφτούν την Ελλάδα και να γνωρίσουν με αυτό τον τρόπο τις ομορφιές της χώρας. Ωστόσο, η έλλειψη camper stops οδηγεί στον κορεσμό των κάμπινγκ, τα οποία δεν μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγάλο αριθμό των επισκεπτών με τροχόσπιτα που καταφθάνουν κάθε χρόνο στη χώρα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οπότε, με το νέο νόμο, η Ελλάδα κινδυνεύει να αποδυναμωθεί σε έναν εναλλακτικό τρόπο διακοπών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και μεγαλύτερο αριθμό τουριστών.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο κ. Τσεντελιέρος πιστεύει ότι κάθε μεγάλη πόλη χρειάζεται ένα με δύο camper stops για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση στη χώρα μας. Όπως τόνισε, δε χρειάζεται να είναι κορυφαίας τεχνολογίας για να είναι αποδοτικά, ενώ στα μικρά χωριά δεν ειναι απαραίτητα, καθώς η κατασκευή τους είναι δαπανηρή, αλλά και επειδή εκεί οι κάτοικοι είναι πιο φιλικοί.

Τα επτά εκατομμύρια, περίπου αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα στην Ευρώπη, καθιστούν τη συγκεκριμένη αγορά πολλά υποσχόμενη,

ιδιαιτέρως για μία χώρα όπως η Ελλάδα. Τα έσοδα που μπορεί να αποκομίσει η χώρα είναι μεγάλα, ενώ μπορούν να προβληθούν στο εξωτερικό περιοχές που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, όπως η Ήπειρος και η Μακεδονία.

Ο κ. Τσεντελιέρος καταθέτει μέσω του Reporter, δύο συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θα βελτίωναν την υφιστάμενη κατάσταση:

Πρώτον, επισημαίνει ότι η διαχείριση των campers δεν πρέπει να γίνεται από το υπουργείο Τουρισμού αλλά από το υπουργείο Μεταφορών, καθώς για την οδήγηση ενός τροχόσπιτου χρειάζεται δίπλωμα Β κατηγορίας, όπως και για τα ΙΧ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε μέσο τουρισμού, όπως είναι το κατάλυμα, να το νοικιάσεις. Είμαστε όχημα. Το ότι μπορούμε και κοιμόμαστε στο εσωτερικό του, το επιτρέπουν τόσο η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Δεύτερον, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία camper stops. Πώς θα επιτευχθεί αρμονικά αυτό; Σύμφωνα με τον κ. Τσεντελιέρο, το Υπουργείο πρέπει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων (ΕΛΑΤ), ώστε να χαρτογραφηθούν τα camper stops που πρέπει να στηθούν ανά την Ελλάδα και οι προδιαγραφές τους. Η Ελλάδα, προφανώς, μόνο να κερδίσει έχει εάν καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους campers. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι νόμοι να είναι μεν αυστηροί, αλλά και «λειτουργικοί». Και «νοικοκύρεμα» με μηδέν camper stops δεν μπορεί να γίνει.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025

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