ΟΠΕΚΕΠΕ και Μεταναστευτικό «στριμώχνουν» την κυβέρνηση που αναζητά διέξοδο στον… Τσίπρα

Δεν έλειψαν οι εντάσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας την εβδομάδα που μας πέρασε, με την κυβέρνηση να πιέζεται λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων. Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου φρόντισε να συντηρήσει το ζήτημα του δημοψηφίσματος στην ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης, σε μία προσπάθεια να βρει επικοινωνιακή διέξοδο, επιλέγοντας ουσιαστικά για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναμένοντας την πρόταση ΠΑΣΟΚ για προανακριτική - Εξεταστική Επιτροπή προκρίνει η ΝΔ

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η προσοχή επικεντρώνεται στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, που αναμένεται να κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό που παραμένει ακόμη άγνωστο για την ώρα είναι αν θα καταθέσει κάποια δική της πρόταση η κυβερνητική πλειοψηφία. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν μέχρι σήμερα, ο Μάκης Βορίδης είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να οδηγηθεί σε προανακριτική με το μοντέλο Τριαντόπουλου. Στη Νέα Δημοκρατία σχολιάζουν επίσης ότι δεν βλέπουν ποινικές ευθύνες στους δύο πρώην υπουργούς (Βορίδη, Αυγενάκη) που κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Τη δεδομένη στιγμή το σενάριο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής θεωρείται επικρατέστερο. Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί αν θα προκύψουν νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα δένουν καλύτερα την υπόθεση.

Δεξιά στροφή στο Μεταναστευτικό και η «χλιαρή» στάση του ΠΑΣΟΚ

Στο «μέτωπο» του Μεταναστευτικού η κυβέρνηση επέλεξε να αντιδράσει με ηχηρή (ακρο)δεξιά στροφή στις αυξημένες ροές Μεταναστών που φτάνουν από την Βόρεια Αφρική – κυρίως από τη Λιβύη – στην Κρήτη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλέυρης γύρισε … φουριόζος μετά την «απέλασή» του από τη Λιβύη του Χαφτάρ για να απειλήσει τους μετανάστες με φυλακίσεις σε περίπτωση που δεν δεχθούν επαναπατρισμό, προχωρώντας μάλιστα σε αναρτήσεις στο Χ, με τις οποίες τους καλεί να μην έρχονται στην Ελλάδα. Προανήγγειλε επίσης το τέλος των «ξενοδοχειακών» παροχών στις δομές φιλοξενίας. Οι ισχυρισμοί του απορρίπτονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα ανακοινώσεων, ενώ ακόμη και εντός της ΝΔ υπάρχουν φωνές(Αβραμόπουλος, Βούλτεψη) που προειδοποιούν ότι τα μέτρα που προτείνονται δεν θα επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Από εκεί και πέρα, αναφορικά με την περιβόητη τροπολογία για την αναστολή στο άσυλο, η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την ηχηρή παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος κάνει λόγο για μη ευθυγράμμισή της με το Σύνταγμα. Παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ, κόμμα του οποίου ηγήθηκε ο Βενιζέλος, δεν απέρριψε πλήρως την τροπολογία Πλεύρη, αλλά ψήφισε με παρών, υποστηρίζοντας ότι με αυτή τη στάση απορρίπτει μεν τις κυβερνητικές πολιτικές αλλά αναγνωρίζει την ύπαρξη προβλήματος στην Κρήτη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δέχτηκε πυρά για τη στάση της, με αποτέλεσμα να βγάλει ακόμη και διευκρινιστική ανακοίνωση. Τη διαφοροποίησή τους εξέφρασαν εντός του ΠΑΣΟΚ ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης. Δεν παρατηρήθηκαν πάντως δημόσιες διαφοροποιήσεις από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Άρωμα 2015

Τα προβλήματα της επικαιρότητας που δεδομένα φθείρουν την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να τα επισκιάσει εν μέρει με «άρωμα 2015». Σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζήτησε τη δημοσίευση των πρακτικών του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών που έλαβε χώρα την επομένη του δημοψηφίσματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας απέρριψε το αίτημά του. Η δημοσιοποίηση έγινε τελικά μέσω διαρροής.

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι γνωστό. Φάνηκε εξάλλου από το «τζαρτζάρισμα» που είχαν Μητσοτάκης και Τσίπρας προ ολίγων ημερών. Ο πρωθυπουργός αφιέρωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή αρκετό χρόνο στον άλλοτε πολιτικό ανταγωνιστή του, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να ξεπλύνει την ιστορία και ότι εκείνη δεν αλλάζει με «νέα λογότυπα». Ο άλλοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε μέσω ανάρτησης στο Facebook, χαρακτηρίζοντας την στάση του πρωθυπουργού κωμικοτραγική και υπονοώντας ότι «έχει λερωμένη τη φωλιά του».

Πώς βλέπουν αντίπαλοι και υποστηρικτές του Τσίπρα την πιθανότητα επανόδου του

Έχει ενδιαφέρον πώς βλέπουν οι υποστηρικτές αμφότερων των πλευρών την πιθανή επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα. Από το «στρατόπεδο» Μητσοτάκη δηλώνουν (ορισμένοι ανοιχτά) ότι επιθυμούν την επιστροφή του, καθώς τον θεωρούν διαχειρίσημο αντίπαλο και εκτιμούν ότι η παρουσία του θα λειτουργούσε συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Πιο επικίνδυνη θεωρείται για τη Νέα Δημοκρατία πιθανότατα η ίδρυση κόμματος Σαμαρά, το οποίο φαίνεται μεν να έχει «ρηχές» πτήσεις σε αντίστοιχες δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε ωστόσο να οδηγήσει στην απώλεια ψηφοφόρων της δεξιάς πτέρυγας.

Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, παραπέμπουν σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το 20% των ψηφοφόρων θα ψήφιζαν ένα δυνητικό του κόμμα και υποστηρίζουν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να ηγηθεί της Κεντροαριστεράς, δεδομένων των μέτριων αποδόσεων του ΠΑΣΟΚ και της χαμηλής δημοτικότητας του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί, ότι μετρήσεις με δυνητικά κόμματα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς ενδέχεται, όταν αυτά εν τέλει ιδρυθούν, να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του εκλογικού κοινού που στοχεύουν.

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος Τσίπρα

Πάντως η αντίδραση του Τσίπρα στην επίθεση Μητσοτάκη στη Βουλή θύμισε – σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον – περισσότερο την περίοδο 2019-2023, καθώς υιοθετήσε έναν καταγγελτικό τόνο στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν φάνηκε δηλαδή κάποιο ίχνος του περιβόητου rebranding. Αν ωστόσο ο Τσίπρας θελήσει πράγματι να διεκδικήσει την επαναφορά του θα χρειαστεί να «πλασάρει» ένα θετικό πολιτικό αφήγημα, όπως δείχνουν άλλες περιπτώσεις προοδευτικών υποψηφίων ανά τον κόσμο, είτε πρόκειται για την γερμανική αριστερά που αναστήθηκε στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου από τους νεκρούς, είτε πρόκειται για τον Ζόραν Μαμντάνι των Δημοκρατικών που κέρδισε προς έκπληξη πολλών το χρίσμα της υποψηφιότητας για τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Μέχρι στιγμής η θετική ατζέντα λείπει από τη ρητορική Τσίπρα, καθώς ακόμη και οι παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα παραμένουν σχετικά «άχρωμες», με μηνύματα μεν, αλλά με μεγάλη δόση αοριστολογίας δε, τουλάχιστον όσον αφορά το πολιτικό του πλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσίπρας δεν πρόκειται να ιδρύσει ένα κόμμα για να ανταγωνιστεί τον Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση και να χάσει εκ νέου από τον Μητσοτάκη. Θεωρητικά, η πρωτιά θα ήταν διεκδικήσιμη αν κατάφερνε να φέρει με το μέρος του το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αυτό φαντάζει αρκετά δύσκολο, καθώς στην Τρικούπη δεν ξεχνούν την ένταση που πυροδότησε εναντίον της από εκείνον κατά τη σκληρή πενταετία της κρίσης, ενώ αρκετοί ψηφοφόροι του έχουν «Αντισύριζα» χαρακτηριστικά.

Πάντως, το έδαφος στρώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του και το ερώτημα είναι πώς και αν θα «χτυπήσει».

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές

Τέλος, υπάρχουν λίγες εκτιμήσεις που υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για το φθινόπωρο, οι οποίες διαψεύδονται κατηγορηματικά από το Μαξίμου. Εξάλλου, μία κυβέρνηση που δεν πηγαίνει καλά δημοσκοπικά σπανίως προσφεύγει πρόωρα στις κάλπες. Υπενθυμίζεται ότι τη δεδομένη στιγμή η αυτοδυναμία θεωρείται άπιαστο όνειρο.

Είναι πάντως δεδομένο ότι η κυβέρνηση είναι λαβωμένη μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε ένα ηχηρό πλήγμα στο μεταρρυθμιστικό προφίλ που επιχειρεί να προβάλλει, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες μετρήσεις. Ίσως για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση να επιμένει στη σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική το τελευταίο διάστημα, ρίχνοντας το κέντρο βάρους σε συντηρητικότερα κοινά.

Αρκετά θα εξαρτηθούν επίσης από το αν θα καταφέρει να χειριστεί αποτελεσματικά τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου καλοκαιριού, οι οποίες έχουν γίνει δυστυχώς κανονικότητα στη χώρα τα τελευταία χρόνια.