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Πετρέλαιο: Σε υψηλό τριών εβδομάδων λόγω Κίνας και επικείμενων κυρώσεων Τραμπ στη Ρωσία
Εμπορεύματα
13:48 - 14 Ιουλ 2025

Πετρέλαιο: Σε υψηλό τριών εβδομάδων λόγω Κίνας και επικείμενων κυρώσεων Τραμπ στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα 14/7, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πιθανότητα νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Ρωσία.

Οι κυρώσεις στη Ρωσία που έχει εξαγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκόσμια προσφορά, ενώ στήριξη στις τιμές παρείχε και η αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου από την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται κατά 1,44%, στα 71,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 1,53%, στα 69,50 δολάρια το βαρέλι.

Η αύξηση των εισαγωγών αργού από την Κίνα και οι προσδοκίες για τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία στηρίζουν τις τιμές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα στείλει πυραύλους αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία και αναμένεται να κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα, έχοντας εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την έλλειψη προόδου στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με στόχο την πίεση στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις καλής πίστης με το Κίεβο, ένα διακομματικό νομοσχέδιο στις ΗΠΑ για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας κέρδισε έδαφος στο Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κοντά στην έγκριση ενός 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που θα περιλαμβάνει χαμηλότερο πλαφόν τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο.

Οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 12,14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η Κίνα είναι πιθανό να συνεχίσει τη συσσώρευση αποθεμάτων, αλλά με τα αποθηκευτικά της να αγγίζουν το 95% του μέγιστου επιπέδου που καταγράφηκε το 2020, τα αποθέματα αυτά είναι πιθανό να εμφανιστούν σε «ορατές» αγορές της Δύσης, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον σχηματισμό των τιμών, ασκώντας πτωτική πίεση, σημειώνει η ομάδα αναλύσεων της J.P. Morgan σε σημείωμα προς πελάτες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Brent κατέγραψε άνοδο 3%, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά περίπου 2,2%, μετά την προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου μπορεί να είναι πιο περιορισμένη απ’ ό,τι φαίνεται.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την έκβαση των συνομιλιών των ΗΠΑ για δασμούς με βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Κέρδη για φυσικό αέριο, χρυσό και ασήμι

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει σημαντική άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 2,022% στα 36,280 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, χρυσός και ασήμι συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με το πρώτο να σημειώνει κέρδη 0,54% στα 3.381,87 δολάρια η ουγγιά και το δεύτερο να είναι ενισχυμένο κατά 1,19% στα 39,417 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει με απώλειες 1,45% και βρίσκεται στα 5,5233 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται οριακά αποδυναμωμένο κατά 0,01% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1691 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3491 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8666 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 13:52
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