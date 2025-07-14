Κατρίνης: Ζημιογόνες οι κυβερνητικές αποφάσεις για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Με ερώτησή του προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Άμυνας και κατόπιν συνεργασίας με τον Τομέα Εθνικής Άμυνας, ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας αναφέρεται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τα οποία πλήττονται λόγω των λανθασμένων και ζημιογόνων κυβερνητικών αποφάσεων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκχώρηση του συνόλου σχεδόν του εξοπλισμού της εταιρίας σε δυο ξεχωριστές joint venture (J.V.), χωρίς να υπάρχει ένας συνολικός επιχειρηματικός σχεδιασμός και ένα στρατηγικό και αναπτυξιακό σχέδιο για την εταιρία και τους εργαζόμενους.

Ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι οι όροι τουλάχιστον της πρώτης joint venture, που έχει ολοκληρωθεί, όχι μόνο δεν έχει θετικές επιπτώσεις στην ρευστότητα ΕΑΣ αλλά και δεν δεσμεύει τους επενδυτές να εισάγουν νέες τεχνολογίες ώστε να επιτευχθεί εγχώρια παραγωγή πιο σύγχρονων πυρομαχικών. Ταυτόχρονα, αποφάσεις όπως αυτή της μη επαναλειτουργίας του Οβιδουργείου στερεί από την εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προέκυψαν, με την αυξημένη ζήτηση σε βλήματα 155mm και δυσκολεύει στρατηγικές συνεργασίες που θα επέτρεπαν συμμετοχή στο «ReARM Europe» της Ε.Ε.

Ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θέτει ερωτήματα για το μέλλον των ΕΑΣ αλλά και των εργαζομένων σε αυτά και ζητά να πληροφορηθεί το ακριβές επιχειρηματικό και αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης.