Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 η πρόταση της κυβέρνησης

Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η περίοδος που προτείνει η ΝΔ για να εξεταστεί είναι από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 1998 δηλαδή, μέχρι και σήμερα.

Αναλύοντας τους λόγους της πρότασης αυτής απαρίθμησε τα εξής:

1. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ετησίως κατανέμει ενισχύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε 645.000 παραγωγούς, είναι διαχρονικό και η Εξεταστική Επιτροπή έχει την πλήρη δυνατότητα και ευχέρεια της διερεύνησης, χωρίς να αποκλείεται καμία εξέλιξη. Η αναζήτηση ευθυνών, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι τις μικροκομματικές επιδιώξεις, θα εξυπηρετηθεί μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής η οποία θα ερευνήσει τα πάντα για την λειτουργία του Οργανισμού από το 1998.

2. Το γεγονός ότι από το 1998 έως σήμερα έχουν επιβληθεί στη χώρα μας πρόστιμα άνω των 2,7 δισ. ευρώ, τονίζει την ανάγκη να αναζητηθούν τα αίτια για την επιβολή των δημοσιονομικών διορθώσεων, να διερευνηθούν σε βάθος τα προβλήματα και να κλείσουν όλα τα κενά που προκαλούν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις από την πλευρά της ΕΕ.

3. Θα εξετασθούν οι πράξεις των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, οι προτάσεις τους προς τις πολιτικές ηγεσίες και ποια η ανταπόκρισή τους. Στο ίδιο πλαίσιο θα διερευνηθεί από ποιους υπουργούς διαβιβάστηκαν υποθέσεις απάτης στις δικαστικές αρχές και συνολικά τι έπραξαν οι διοικήσεις του Οργανισμού για τις περιπτώσεις των «κόκκινων» ΑΦΜ που εντοπίζονταν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

4. Θα ελεγχθούν ποιοι ζήτησαν και πραγματοποίησαν διασταυρωτικούς ελέγχους, ποια τα αποτελέσματα και η διάρκειά τους, αλλά και ποια τα κενά του συστήματος. Θα διερευνηθεί ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου και οι σχέσεις του με την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα αναζητηθεί εάν υπήρχαν αθέμιτες επιρροές στον Οργανισμό ή αναποτελεσματικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

5. Μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής θα διερευνηθούν καίρια ζητήματα όπως η «τεχνική λύση», που υπήρξε διαχρονική επιλογή πολλών και διαφορετικών κυβερνήσεων και υπουργών, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καταβολής ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, αλλά και το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων, που έφερε την «τεχνική λύση».

6. Θα αναζητηθούν και θα εξεταστούν όλες οι αιτίες για την μη υλοποίηση μέχρι σήμερα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και η συσχέτισή τους με το δασολόγιο, το κτηματολόγιο και τα υπόλοιπα ψηφιακά εργαλεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αμελλητί στη Βουλή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς αξιολόγηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις για τα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά πρωτίστως επειδή προτάσσουμε τη ριζική αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαχρονικού προβλήματος από την υποκριτική κομματική εκμετάλλευση, προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου θα ερευνηθούν τα πάντα, χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, με μόνο σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του συστήματος επιδοτήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.