ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 η πρόταση της κυβέρνησης
Πολιτική
12:51 - 14 Ιουλ 2025

Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 η πρόταση της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η περίοδος που προτείνει η ΝΔ για να εξεταστεί είναι από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 1998 δηλαδή, μέχρι και σήμερα.

Αναλύοντας τους λόγους της πρότασης αυτής απαρίθμησε τα εξής:

1. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ετησίως κατανέμει ενισχύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε 645.000 παραγωγούς, είναι διαχρονικό και η Εξεταστική Επιτροπή έχει την πλήρη δυνατότητα και ευχέρεια της διερεύνησης, χωρίς να αποκλείεται καμία εξέλιξη. Η αναζήτηση ευθυνών, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι τις μικροκομματικές επιδιώξεις, θα εξυπηρετηθεί μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής η οποία θα ερευνήσει τα πάντα για την λειτουργία του Οργανισμού από το 1998.

2. Το γεγονός ότι από το 1998 έως σήμερα έχουν επιβληθεί στη χώρα μας πρόστιμα άνω των 2,7 δισ. ευρώ, τονίζει την ανάγκη να αναζητηθούν τα αίτια για την επιβολή των δημοσιονομικών διορθώσεων, να διερευνηθούν σε βάθος τα προβλήματα και να κλείσουν όλα τα κενά που προκαλούν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις από την πλευρά της ΕΕ.

3. Θα εξετασθούν οι πράξεις των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, οι προτάσεις τους προς τις πολιτικές ηγεσίες και ποια η ανταπόκρισή τους. Στο ίδιο πλαίσιο θα διερευνηθεί από ποιους υπουργούς διαβιβάστηκαν υποθέσεις απάτης στις δικαστικές αρχές και συνολικά τι έπραξαν οι διοικήσεις του Οργανισμού για τις περιπτώσεις των «κόκκινων» ΑΦΜ που εντοπίζονταν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

4. Θα ελεγχθούν ποιοι ζήτησαν και πραγματοποίησαν διασταυρωτικούς ελέγχους, ποια τα αποτελέσματα και η διάρκειά τους, αλλά και ποια τα κενά του συστήματος. Θα διερευνηθεί ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου και οι σχέσεις του με την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα αναζητηθεί εάν υπήρχαν αθέμιτες επιρροές στον Οργανισμό ή αναποτελεσματικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

5. Μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής θα διερευνηθούν καίρια ζητήματα όπως η «τεχνική λύση», που υπήρξε διαχρονική επιλογή πολλών και διαφορετικών κυβερνήσεων και υπουργών, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καταβολής ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, αλλά και το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων, που έφερε την «τεχνική λύση».

6. Θα αναζητηθούν και θα εξεταστούν όλες οι αιτίες για την μη υλοποίηση μέχρι σήμερα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και η συσχέτισή τους με το δασολόγιο, το κτηματολόγιο και τα υπόλοιπα ψηφιακά εργαλεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αμελλητί στη Βουλή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς αξιολόγηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις για τα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά πρωτίστως επειδή προτάσσουμε τη ριζική αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαχρονικού προβλήματος από την υποκριτική κομματική εκμετάλλευση, προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου θα ερευνηθούν τα πάντα, χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, με μόνο σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του συστήματος επιδοτήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 12:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΕΕ: Να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 30 Ιουλίου
Οικονομία

ΟΕΕ: Να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 30 Ιουλίου

Χαρδαλιάς από την Ύδρα: 10,9 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς από την Ύδρα: 10,9 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού

Δένδιας: Σύμβολο Δημοκρατίας η εθνική εορτή της Γαλλίας
Πολιτική

Δένδιας: Σύμβολο Δημοκρατίας η εθνική εορτή της Γαλλίας

Επίσημη πρώτη για τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ)
Επιχειρήσεις

Επίσημη πρώτη για τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας στους κλάδους ακτοπλοΐας και αερομεταφορών
Ειδήσεις

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας στους κλάδους ακτοπλοΐας και αερομεταφορών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»
Πολιτική

Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ