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ΠΑΣΟΚ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα μέλη της απέναντι στις απειλές τρίτων χωρών
Πολιτική
15:25 - 15 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα μέλη της απέναντι στις απειλές τρίτων χωρών

Reporter.gr Newsroom
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Στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας ΝΑΤΟ–ΕΕ και την «ανθεκτικότητα των δημοκρατιών», συμμετείχε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υψηλόβαθμων στελεχών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του 107ου Σεμιναρίου Rose-Roth.

Κατά την τοποθέτησή του, με τη μορφή ερωτημάτων προς τον Επίτροπο Άμυνας της Ε.Ε. Andrius Kubilius, στην τρίτη θεματική ενότητα με τίτλο «Διασφάλιση των Δημοκρατιών μέσω της Ισχύος: Άμυνα, Ανθεκτικότητα και Ετοιμότητα», αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις συμμετοχής τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας όπως το SAFE, ώστε να μην οδηγείται σε αντιφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το στόχο που έχει θέσει.

Τόνισε την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, θα συμμετέχουν μόνο χώρες που σέβονται απολύτως τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τη δημοκρατική διακυβέρνηση, το διεθνές δίκαιο, τη στρατηγική εμπιστοσύνη και τη συνοχή.

Με την παρέμβασή του ουσιαστικά έθεσε το κρίσιμο ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας, καλώντας την ΕΕ να διασφαλίσει τα μέλη της απέναντι στις απειλές τρίτων χωρών, αφού επισήμανε ότι μια χώρα που κατέχει παρανόμως ευρωπαϊκό έδαφος και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας χωρίς να υπονομεύεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της συλλογικής και της εθνικής άμυνας των κρατών-μελών.

Παράλληλα, με την ευκαιρία της συνεδρίασης, ο Μιχάλης Κατρίνης συζήτησε με την Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, για τις προοπτικές ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις γειτονικές χώρες, αλλά ταυτόχρονα και η διασφάλιση της θεσμικής ωρίμανσής τους πριν από την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαδικασιών.

Επίσης, αντάλλαξε απόψεις με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ Radmila Shekerinska, για τις προτεραιότητες της Συμμαχίας στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον και για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

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