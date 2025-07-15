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Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα στο λιμάνι της Αμβέρσας λόγω των δασμών Τραμπ
Ειδήσεις
15:20 - 15 Ιουλ 2025

Χιλιάδες οχήματα ακινητοποιημένα στο λιμάνι της Αμβέρσας λόγω των δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Σε απέραντο πάρκινγκ οχημάτων έχει μετατραπεί το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, καθώς χιλιάδες αυτοκίνητα, φορτηγά και τρακτέρ παραμένουν ακινητοποιημένα εν αναμονή των εξελίξεων στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ.

Οι δασμοί 25% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές οχημάτων έχουν προκαλέσει μείωση 15,9% στις αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις εξαγωγές βαρέος εξοπλισμού να σημειώνουν πτώση 31,5%.

Οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, όπως η Volkswagen και η Volvo, προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους, ενώ το λιμάνι εκφράζει αβεβαιότητα για τη συνέχεια, ελπίζοντας σε εμπορική συμφωνία πριν την 1η Αυγούστου. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το ευρύτερο φαινόμενο συμφόρησης στα ευρωπαϊκά λιμάνια, το οποίο έχει ενταθεί λόγω εκτροπών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα και αύξησης του μεγέθους των πλοίων, με αποτέλεσμα τα εμπορευματοκιβώτια να παραμένουν πλέον έως και οκτώ ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του λιμανιού, Τζάστιν Άτκιν, έκανε λόγο για άμεσο σοκ που ξεπερνά σε ένταση ακόμα και το Brexit, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις εκτροπής κινεζικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη για αποθήκευση. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17% λόγω αυξημένων ροών LNG, καθώς οι Αμερικανοί επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα αντίποινα της ΕΕ.

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