ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αύξηση 7,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το α΄ εξάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:12 - 15 Ιουλ 2025

Αύξηση 7,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το α΄ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο 7,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στους 4.489.469 επιβάτες, έναντι 4.176.486 επιβατών το 2024.

Ιούνιος 2025: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε σχεδόν 1.4 εκατ. επιβάτες

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Ιούνιο 1.396.137 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 6% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +112,8% (3.254 επιβ. το ’25 – 1.529 επιβ. το ’24), στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου +51% (6.362 επιβ. το ’25 – 4.213 επιβ. το ’24), και στο αεροδρόμιο Νάξου +36,9% (38.676 επιβ. το ’25 –28.246 επιβ. το ’24).

Άνοδο 5,2% στην επιβατική κίνηση και 3,8% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 5,2% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το α΄ εξάμηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORTGREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 έφτασε τα 32.350.859, έναντι 30.738.558 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το α΄ εξάμηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 253.851 πτήσεις, έναντι 244.634 πτήσεων το α΄ εξάμηνο του 2024.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας
Ειδήσεις

Φωτιά σε κατάστημα με ελαστικά στην οδό Μιχαλακοπούλου: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας

Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων: Πράσινο φως για τέσσερις επενδύσεις προϋπολογισμού €290 εκατ. σε βιομηχανία και τουρισμό
Οικονομία

Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων: Πράσινο φως για τέσσερις επενδύσεις προϋπολογισμού €290 εκατ. σε βιομηχανία και τουρισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αεροπορικός τουρισμός: Η Ελλάδα χάνει μια αγορά €100 δισ. – Το στοίχημα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ