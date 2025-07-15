Αύξηση 7,5% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το α΄ εξάμηνο

Άνοδο 7,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στους 4.489.469 επιβάτες, έναντι 4.176.486 επιβατών το 2024.

Ιούνιος 2025: Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε σχεδόν 1.4 εκατ. επιβάτες

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Ιούνιο 1.396.137 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 6% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +112,8% (3.254 επιβ. το ’25 – 1.529 επιβ. το ’24), στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου +51% (6.362 επιβ. το ’25 – 4.213 επιβ. το ’24), και στο αεροδρόμιο Νάξου +36,9% (38.676 επιβ. το ’25 –28.246 επιβ. το ’24).

Άνοδο 5,2% στην επιβατική κίνηση και 3,8% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 5,2% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το α΄ εξάμηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORTGREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 έφτασε τα 32.350.859, έναντι 30.738.558 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το α΄ εξάμηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 253.851 πτήσεις, έναντι 244.634 πτήσεων το α΄ εξάμηνο του 2024.