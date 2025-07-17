Τέμπη: Επεισοδιακό τέλος της προανακριτικής Καραμανλή με αποχές και αποχωρήσεις – Πέρασε το πόρισμα της ΝΔ

Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (17/7) η συνεδρίαση της Προανακριτικής για των πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη.

Η συνεδρίαση διήρκησε μόλις μία ώρα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν καταμηνύοντας τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και έκαναν λόγο για καταστρατήγηση του Συντάγματος. Το ΚΚΕ απείχε από τη συνεδρίαση.

Το τελικό πόρισμα υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και παραπέμπει τον κ. Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος και καλεί την Ολομέλεια να κρίνει αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη.

Η Ολομέλεια αναμένεται να ασκήσει ποινική δίωξη παραπέμποντάς τον στο δικαστικό συμβούλιο στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Νίκη κατέθεσε δικό της πόρισμα, αποχώρησαν από τη διαδικασία Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έμεινε μέχρι τέλους καταψηφίζοντας το κυβερνητικό πόρισμα.