Ανεβάζει τον πήχη για την ElvaHalcor η NBG Securities – Στα €3,2 η νέα τιμή-στόχος

Ανεβάζει τον πήχη για την τιμή-στόχο της μετοχής της ElvaHalcor η NBG Securities, όπως προκύπτει από έκθεσή της που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (17/7).

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί προς τα πάνω την τιμή στόχο από τα 2,65 ευρώ στα 3,2. Παράλληλα βλέπει περιθώριο ανόδου έως και 24%.

Η αύξηση στην τιμή-στόχο οφείλεται κατά βάση στις αναβαθμίσεις των προβλέψεων για τα κέρδη της εταιρείας, μετά την ισχυρή εκκίνηση στο έτος, σημειώνει.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, τα έσοδα, τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να εμφανίσουν μέση ετήσια άνοδο ως το 2027 της τάξης του 2,6%, 4,4% και 8,5% αντίστοιχα, ενώ αναμένεται και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης.

Από πλευράς αποτίμησης, παρά την άνοδο της μετοχής κατά 35% στο έτος, η ΕΛΧΑ εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη έναντι των ανταγωνιστών, διαπραγματευόμενη με ευρύ disxcount 15% και 34% σε όρους EV/EBITDA και P/E αντίστοιχα, καταλήγει η NBG Securities.