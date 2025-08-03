Δούκας προς Ισραηλινό Πρέσβη: Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους
Πολιτική
11:20 - 03 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απάντησε την Κυριακή (3/8) στον Πρέσβη του Ισραήλ Νόαμ Κατς, τονίζοντας ότι «προκαλεί αποτροπιασμό την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία».  

Είχε προηγηθεί δήλωσε του Ισραηλινού Πρέσβη, με την οποία κατηγορούσε τον Δήμο Αθηναίων ότι δεν κάνει αρκετά ώστε να προστατεύσει την πόλη από οργανωμένες μειονότητες. Αφορμή για τη συγκεκριμένη δήλωσε ήταν γκραφίτι στην πρωτεύουσα με συνθήματα κατά του Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους. Η Αθήνα, πρωτεύουσα μιας δημοκρατικής χώρας, σέβεται απόλυτα τους επισκέπτες της και υποστηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της.

Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση μας στη βία και τον ρατσισμό και δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, από όσους σκοτώνουν αμάχους και παιδιά στις ουρές των συσσιτίων, απ΄ όσους οδηγούν στον θάνατο καθημερινά δεκάδες ανθρώπους στη Γάζα, από βόμβες, πείνα και δίψα.

Προκαλεί αποτροπιασμό η επικέντρωση του κ. Πρέσβη μόνο στα γκραφίτι (που προφανώς σβήνονται), την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία.

Να πληροφορήσω επίσης τον κ. Πρέσβη ότι τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε πάνω από 90% ο αριθμός των Ισραηλινών στους οποίους χορηγήθηκε ελληνική Golden Visa».

