Όσα μας δίδαξε η... Σορβόνη

1. Η κυβέρνηση πανηγύριζε κάνοντας λόγο για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Που φέρνει στη χώρα μας κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και λύνει τα χέρια των μεροκαματιάρηδων, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πια να στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για σπουδές.2. Η αντιπολίτευση, ιδίως η αριστερή, έκανε λόγο για μια καταστροφική απόφαση που θα απαξιώσει πλήρως τα δημόσια πανεπιστήμια.3. Κάπου στη μέση ήμασταν κι εμείς που πιστεύαμε πως οι δύο αυτές απόψεις είναι υπερβολικές και πως τελικά η κυβέρνηση κάνει βασικά μια ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού από την οποία αποσκοπούσε πολιτικά οφέλη, παρά ουσίας. Άλλωστε, σχεδόν σε όλες τις προηγμένες χώρες τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν την πρωτοκαθεδρία έναντι των ιδιωτικών.

And the winner is: Φαίνεται τελικά πως δικαιώνεται η τρίτη κατηγορία, αφού ενόψει της νέας σεζόν έξι μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας και φυσικά κανένα από αυτά δεν είναι κάποιο μεγάλο ίδρυμα. Ούτε το Κολάμπια, ούτε το Γέιλ ήρθε στην Ελλάδα. Και η Σορβόνη που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον αποδείχθηκε ιμιτασιόν και κόπηκε από τη διαδικασία των εγκρίσεων.



Τι μας μένει τελικά; Τα κολέγια που ήδη λειτουργούσαν σαν ΙΕΚ στην Ελλάδα και τώρα παίρνουν "χαρτί" Πανεπιστημίου. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ανοίγει αυτόνομα το δικό του παράρτημα στην Ελλάδα. Αλλά δεν το λες και «μεταγραφή αεροδρομίου»



Το μεγάλο ερώτημα και διακύβευμα βέβαια είναι τι επιστήμονες θα βγάλουν αυτά τα ιδρύματα. Είναι προφανές πάντως ότι οι ελληνικές οικογένειες θα έχουν και πάλι ως πρώτη επιλογή το δημόσιο πανεπιστήμιο κι αν τελικά κάποιο παιδί δεν τα καταφέρει, πάλι στο εξωτερικό θα καταφύγει για "καλές" σπουδές.



Στο μεταξύ το ελληνικό πανεπιστήμιο παραμένει φυσικά υποχρηματοδοτούμενο και αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει.



Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση σήκωσε ξανά το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια και πήρε την απάντηση από τους πρυτάνεις πως χρειάζονται λεφτά για να μπουν συστήματα ασφαλείας και ελέγχων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε αυτές τις απαιτήσεις με υποδείξεις για συμμόρφωση.



Ίσως το κάζο της... Σορβόνης αναγκάσει την κυβέρνηση να ασχοληθεί τελικά πιο σοβαρά με τα δικά μας πανεπιστήμια και να αφήσει τις "μπίζνες" και τα επικοινωνιακά παιχνίδια εντυπώσεων.