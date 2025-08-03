Συλλυπητήριο μήνυμα Ανδρουλάκη για την απώλεια της Αθηνάς Παπαχρήστου: Ήταν παράδειγμα προσφοράς στην κοινωνία
Πολιτική
21:04 - 03 Αυγ 2025

Συλλυπητήριο μήνυμα Ανδρουλάκη για την απώλεια της Αθηνάς Παπαχρήστου: Ήταν παράδειγμα προσφοράς στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
«Η Αθηνά Παπαχρήστου ήταν αληθινό παράδειγμα προσφοράς στην κοινωνία, ανιδιοτέλειας και ευεργεσίας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τον θάνατο της αγρότισσας, η οποία πριν από δύο χρόνια είχε δωρίσει από το υστέρημά της στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ένα ασθενοφόρο.
Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:
«Η Αθηνά Παπαχρήστου ήταν αληθινό παράδειγμα προσφοράς στην κοινωνία, ανιδιοτέλειας και ευεργεσίας.

Είχε συγκινήσει όλους μας, η πρωτοβουλία της να δωρίσει από το υστέρημά της ένα ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Τα λόγια της όταν της τηλεφώνησα για να την ευχαριστήσω, ήταν μάθημα ζωής. Μάθημα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και απλότητας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

