Κλιμάκωση από την Άγκυρα με μονομερή οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων – Σκληρή απάντηση ετοιμάζει η Αθήνα

Νέα εστία έντασης άνοιξε στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την απόφαση της Τουρκίας να οριοθετήσει μονομερώς θαλάσσιες περιοχές ως «προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα», προκαλώντας έντονη διπλωματική κινητικότητα από την ελληνική πλευρά. Οι τουρκικές αρχές δηλώνουν πως πρόκειται για περιοχές υπό την προστασία της Άγκυρας και ότι οι ενέργειές τους δεν παραβιάζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η Αθήνα, ωστόσο, αντιδρά έντονα, κάνοντας λόγο για ακόμα μία μονομερή ενέργεια που συνιστά ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επιχειρεί να εργαλειοποιήσει περιβαλλοντικά ζητήματα για γεωπολιτικούς σκοπούς. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, η Ελλάδα προειδοποιεί με αποκλεισμό της Τουρκίας από τον περιβαλλοντικό οργανισμό SAFE, ενώ ζητά επίσημα από την Άγκυρα να αποσύρει το casus belli και να σταματήσει να εγείρει ζητήματα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε διαβήματα προς την τουρκική πλευρά, ενώ αναμένεται να θέσει το θέμα στους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας ευρύτερη στήριξη και διεθνοποίηση του ζητήματος.

Την ίδια στιγμή, διπλωματικοί κύκλοι τονίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και αποκλιμάκωσης, ειδικά σε ζητήματα που άπτονται της μειονότητας στη Θράκη. Τονίζουν ότι η Τουρκία απομακρύνει τη Χάγη ως πεδίο διαλόγου, καθώς εγείρει ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Τέλος, η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για αδιέξοδο και παθητική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.