Κυβερνητικό σχέδιο για τη γραφειοκρατία: 12 παρεμβάσεις για στήριξη της επιχειρηματικότητας
Πολιτική
18:10 - 05 Αυγ 2025

Κυβερνητικό σχέδιο για τη γραφειοκρατία: 12 παρεμβάσεις για στήριξη της επιχειρηματικότητας

Reporter.gr Newsroom
Δέσμη 12 παρεμβάσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποφάσισε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός επισήμανε, μεταξύ άλλων: «Το αντικείμενό μας, σήμερα, είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μία προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από την κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, το 2019, κι έχουμε, νομίζω, να δείξουμε πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, σε πολλά διαφορετικά πεδία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από εκθέσεις έγκυρων διεθνών παρατηρητών της ελληνικής οικονομίας, όπως ο Economist, που πιστοποιούν σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και αυτό διότι η επιχειρηματικότητα για μας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, για νέες και καλύτερες δουλειές. Πράγματι, έχει μειωθεί η φορολογία και των επιχειρήσεων, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, έχει εισαχθεί ένα νέο πλαίσιο ως προς τα εργασιακά, το οποίο ακολουθεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, έχει προωθηθεί ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων σε διάφορα κύματα, ξεκινώντας από το 2019», ενώ συμπλήρωσε στην συνέχεια: «Έχει υπάρξει, ήδη, συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων. Ο αρμόδιος Υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνει μια σχετική παρουσίαση για να δείξει ποια είναι τα πεδία στα οποία ήδη έχουμε απτά αποτελέσματα και ποια είναι τα υπόλοιπα πεδία, στα οποία στους αμέσως επόμενους μήνες θα έχουμε να δείξουμε κι εκεί συγκεκριμένα βήματα».

Οι 12 παρεμβάσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Στην συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο τις παρεμβάσεις, οι οποίες είναι:

1. Άρση επικαλύψεων επί κοινών δεδομένων που ζητούνται κατά τη συμπλήρωση και υποβολή χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΤτΕ, ΓΕΜΗ, κλπ).
2. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού συστήματος Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων.
3. Απλούστευση διαδικασίας κλεισίματος επιχείρησης.
4. Βελτίωση του πλαισίου υπερέκπτωσης δαπανών Έρευνας και Τεχνολογίας.
5. Ενοποίηση της Νομοθεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ενιαίο Κώδικα.
6. Κατάργηση/Αντικατάσταση δελτίου βιομηχανικής κίνησης.
7. Απλοποίηση διαδικασίας και δικαιολογητικών κατά τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών εγκαταστάσεων – Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Ενέργειας.
8. Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας» (ΕΠΜΜΜ).
9. Επέκταση βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα που έχουν οριστεί ασύμβατες χρήσεις γης..
10. Επίλυση προβλημάτων χαρακτηρισμού αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
11. Δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων/αγροτεμαχίων σε περιοχές ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.
12. Βελτίωση όρων πρόσβασης βιομηχανικών οικοπέδων στα παρακείμενα οδικά δίκτυα.

Κατά την εισήγησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:
«Με σχέδιο και επιμονή υλοποιούμε τη στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης για διαρκείς μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις απλοποίησης των αδειοδοτήσεων, διευκόλυνσης και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να πετύχουμε την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άμεση προτεραιότητα η υλοποίηση των 12 μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων, αλλά ταυτόχρονα όλα τα Υπουργεία προχωράμε στην περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε διαρκώς να μειώνεται το διοικητικό γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Μάλιστα, στα τέλη Αυγούστου στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε νομοσχέδιο που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που ρυθμίζει και απλοποιεί μια σειρά από σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει σε άμεση προτεραιότητα αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για την ακόμη πιο αποτελεσματική, γρήγορη εφαρμογή του πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκτός από τις παραπάνω, συζητήθηκαν περαιτέρω πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, που αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θα συζητηθούν σε ξεχωριστό νομοσχέδιο στο αμέσως επόμενο διάστημα, με συναρμόδια υπουργεία όπως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Τουρισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2025 - 18:29
