ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραίτηση Σεμερτζίδου, αντιπολιτευτικά πυρά και νέα έφοδος στα γραφεία του οργανισμού

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν την Τρίτη (5/8) σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της η Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Σεμερτζίδου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι τόσο η ίδια όσο και μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έχουν λάβει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια της κυρίας Σεμερτζίδου, καθώς και του συντρόφου της, φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνολικά προσεγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νομιμότητα των συγκεκριμένων πληρωμών τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η ίδια και οι δικηγόροι της απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια Βουλευτής Κοζάνης το 2019.

Η ίδια αναφέρει σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα τα ακόλουθα:

«Το τελευταίο διάστημα, εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Στην ίδια επιστολή, το στέλεχος της ΝΔ από την Κοζάνη, υποστηρίζει επίσης ότι «οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης» και καταλήγει: «Παραμένω ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή μας προσπάθεια, με πίστη στις αξίες και τις αρχές μας».

Αντιπολιτευτικά πυρά

Άμεση ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί μέσω της ανακοίνωσής του τη διαγραφή της κυρίας Σεμερτζίδου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καθιστά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά υπεύθυνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας «ενεργό μέλος» του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης και η κα. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν:

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κας. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό»;

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάθε μέρα και άλλη μία είδηση - αποκάλυψη - σκάνδαλο - παραίτηση. Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας».

Νέα έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ



Να σημειωθεί ακόμη, αναφορικά με τη γενικότερη έκταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η νέα έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (5/8) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντικείμενο την εξέταση στοιχείων που αφορούν 8 έως 10 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες επιδοτήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται άτομο με προηγούμενη πολιτική δραστηριότητα στη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι περισσότεροι ελεγχόμενοι δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη νομιμότητα των επιδοτήσεων και ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αναμένεται να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει το πόρισμα στον εισαγγελέα.