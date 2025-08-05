ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραίτηση Σεμερτζίδου, αντιπολιτευτικά πυρά και νέα έφοδος στα γραφεία του οργανισμού
Πολιτική
22:30 - 05 Αυγ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραίτηση Σεμερτζίδου, αντιπολιτευτικά πυρά και νέα έφοδος στα γραφεία του οργανισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν την Τρίτη (5/8) σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της η Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Η κυρία Σεμερτζίδου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι τόσο η ίδια όσο και μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έχουν λάβει σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια της κυρίας Σεμερτζίδου, καθώς και του συντρόφου της, φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνολικά προσεγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νομιμότητα των συγκεκριμένων πληρωμών τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η ίδια και οι δικηγόροι της απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια Βουλευτής Κοζάνης το 2019.

Η ίδια αναφέρει σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα τα ακόλουθα:

«Το τελευταίο διάστημα, εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Στην ίδια επιστολή, το στέλεχος της ΝΔ από την Κοζάνη, υποστηρίζει επίσης ότι «οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης» και καταλήγει: «Παραμένω ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή μας προσπάθεια, με πίστη στις αξίες και τις αρχές μας».

Αντιπολιτευτικά πυρά

Άμεση ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί μέσω της ανακοίνωσής του τη διαγραφή της κυρίας Σεμερτζίδου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καθιστά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά υπεύθυνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας «ενεργό μέλος» του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης και η κα. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν:

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κας. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό»;

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κάθε μέρα και άλλη μία είδηση - αποκάλυψη - σκάνδαλο - παραίτηση. Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας».

Νέα έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Να σημειωθεί ακόμη, αναφορικά με τη γενικότερη έκταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η νέα έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (5/8) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντικείμενο την εξέταση στοιχείων που αφορούν 8 έως 10 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες επιδοτήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται άτομο με προηγούμενη πολιτική δραστηριότητα στη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι περισσότεροι ελεγχόμενοι δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη νομιμότητα των επιδοτήσεων και ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αναμένεται να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει το πόρισμα στον εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από το CD στο streaming: Πώς το Spotify άλλαξε τους όρους της μουσικής βιομηχανίας
Επιχειρήσεις

Από το CD στο streaming: Πώς το Spotify άλλαξε τους όρους της μουσικής βιομηχανίας

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο Τραμπ: Δασμοί, απειλές και κυρώσεις σε συμμάχους και αντιπάλους
Ειδήσεις

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο Τραμπ: Δασμοί, απειλές και κυρώσεις σε συμμάχους και αντιπάλους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ