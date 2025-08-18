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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χορηγός της ακρίβειας - Θηριώδη υπεροπλεονάσματα χτίζονται πάνω στην αφαίμαξη των πολιτών
Πολιτική
12:47 - 18 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χορηγός της ακρίβειας - Θηριώδη υπεροπλεονάσματα χτίζονται πάνω στην αφαίμαξη των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Νέα επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής αναφέρει με αφορμή τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια. Πρόκειται για αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά που αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες.

Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, με το επιχείρημα ότι η απώλεια εσόδων υπερβαίνει το όφελος που τελικά φτάνει στον καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, η Νέα Δημοκρατία ομολογεί δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι δεν διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου ώστε οι μειώσεις να περάσουν πραγματικά στην τσέπη του καταναλωτή.

Δεύτερον, ότι το κύριο μέλημά της δεν είναι η ανακούφιση της κοινωνίας, αλλά η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων, που χτίζονται πάνω στην αφαίμαξη των πολιτών.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν 25 δισ. ευρώ ΦΠΑ το 2024, έναντι 12,9 δισ. το 2019. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι Έλληνες ανταγωνίζονται με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε., ενώ οι μισοί συμπολίτες μας δηλώνουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών.

Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας. Παρά τη δηλωμένη πρόθεσή της να ενσωματώσει, με πολυετή καθυστέρηση και λίγο πριν η χώρα οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Οδηγία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και αγαθά πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση αρνείται να νομοθετήσει και να υιοθετήσει τον ουσιαστικό σκοπό της: Τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα παραπάνω είδη που θα οδηγούσε και σε μείωση των τιμών στο ράφι.

Η απάντηση όμως είναι πολιτική, όπως και αναγκαία είναι η πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εμείς προτείνουμε:

  • Μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
  • Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά από τη ΔΙΜΕΑ.
  • Ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος.
  • Δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.
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