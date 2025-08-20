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Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία
Πολιτική
12:13 - 20 Αυγ 2025

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,  Παύλος Μαρινάκης, να στείλει η Ελλάδα στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που ενδεχομένως προκύψουν από μία ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Μιλώντας την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά στις εξελίξεις στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας ως θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια «όποια ορατότητα» για ειρήνη.

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων».

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, απάντησε αρνητικά.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξει και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση. «Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 12:23
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