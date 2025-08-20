Τραμπ: Έχει αγοράσει ομόλογα άνω των $100 εκατ. κατά τη διάρκεια της θητείας του

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πραγματοποιήσει αγορές ομολόγων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, επενδύοντας σε ομόλογα που εκδόθηκαν από τοπικές αρχές, περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Σε 33 σελίδες εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Ηθικής της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (OGE) με ημερομηνία 12 Αυγούστου, ο Πρόεδρος περιέγραψε 690 συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC, οι αγορές είχαν συνολική αξία τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, υποθέτοντας την χαμηλότερη αξία που αναγράφεται για κάθε συναλλαγή που έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με το νόμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος και άλλοι επιλεγμένοι αξιωματούχοι πρέπει να δηλώνουν περιοδικά τις «σημαντικές συναλλαγές» στο OGE. Η ακριβής αξία αυτών των συναλλαγών δεν χρειάζεται να δηλώνεται.

Οι εκτενείς λίστες που κατατέθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα που εκδόθηκαν από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ, καθώς και περιφερειών φυσικού αερίου, περιφερειών ύδρευσης, νοσοκομειακών αρχών και σχολικών επιτροπών.

Ο Τραμπ αγόρασε, επίσης, ομόλογα που εκδόθηκαν από μια σειρά μεγάλων εταιρειών. Τα έγγραφα αναφέρουν αγορές ομολόγων αξίας μεταξύ 500.000 και 1.000.000 δολαρίων που εκδόθηκαν από την T-Mobile U.S., τη United Health και τη Home Depot στις αρχές Φεβρουαρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα, αγόρασε ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Meta αξίας μεταξύ 250.000 και 500.000 δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις εταιρείες των οποίων τα ομόλογα ανήκουν πλέον στον Τραμπ έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις πολιτικές ή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.