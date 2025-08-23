Τσιάρας: Σαρωτικοί έλεγχοι σε ΟΠΕΚΕΠΕ και βιολογικά – «Ξεπαγώνουν» οι πληρωμές από Σεπτέμβριο

Καθοριστική περίοδος για τον αγροτικό τομέα χαρακτηρίζεται το τέλος Αυγούστου και οι αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προανήγγειλε την έναρξη πληρωμών, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επανεκκίνηση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ειδική ομάδα που έχει συγκροτηθεί με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και στελεχών του Υπουργείου ήδη αποδίδει αποτελέσματα. «Φαίνεται καθαρά μια διαχρονική παθογένεια που ποτέ δεν είχε αντιμετωπιστεί. Για πρώτη φορά, με αυτή την κυβέρνηση, αντιμετωπίζεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι «μέχρι το τέλος Αυγούστου, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη». Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ «απόλυτη πολιτική προτεραιότητα».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, αναγνώρισε την αγωνία των αγροτών: «Έχει καθυστερήσει να δώσει πόρους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν γίνει πληρωμές από τον Ιούνιο. Οι πληρωμές θα γίνουν προς το τέλος του μήνα – αρχές του επόμενου, αφού ολοκληρωθούν και οι πλατφόρμες. Πλέον μιλάμε για πραγματικούς ελέγχους», εξήγησε.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση να διαταραχθεί η ροή αυτών των χρημάτων» και προσέθεσε ότι «χρειάζεται λίγη υπομονή, ώστε να υπάρξει ξεκαθάρισμα των διαδικασιών».

Είπε, μάλιστα, σχετικα΄με τη δυσκολία της κατάστασης: «Είναι σαν να πρέπει κανείς να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο εν κινήσει».

Αναφορικά με τα βιολογικά προγράμματα, ο υπουργός αποκάλυψε ασυνήθιστα φαινόμενα στις δηλώσεις εκτάσεων και κυψελών: «Υπήρξε Περιφέρεια με 93.000 δηλωθέντα εκτάρια για βιολογική κτηνοτροφία, όταν η αμέσως επόμενη –με περισσότερα ζώα– είχε μόλις 16.000 εκτάρια», ενώ «αν αθροίζαμε το σύνολο των κυψελών που δηλώθηκαν στη βιολογική μελισσοκομία, θα ισοδυναμούσαν με το σύνολο των κυψελών όλης της χώρας».

Η εφαρμογή ουσιαστικών ελέγχων, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ως αποτέλεσμα: «ομαδική φυγή παραγωγών από τα προγράμματα, απουσίες από τους ελέγχους και προσωρινή άρση διαπίστευσης οργανισμών που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Διευκρίνισε ότι: «Θα ξεπαγώσουν οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών προϊόντων στο τέλος του μήνα – αρχές του επόμενου»

και προανήγγειλε πως «μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια σταθερή ροή πληρωμών».

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι αναμένονται θετικές εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά αρδευτικά έργα στη Θεσσαλία μέσω ΣΔΙΤ και στην Ξάνθη, ενώ υλοποιούνται και περσινές δεσμεύσεις, όπως: «η πρόσκληση για θερμοκηπιακές καλλιέργειες» και «η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα θετικές ειδήσεις» και «αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση προκειμένου να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα».

Για το ζήτημα της ευλογιάς στα ζώα, ο Κώστας Τσιάρας επισήμανε την επιβάρυνση του πρωτογενούς τομέα λόγω της κλιματικής κρίσης και των ζωονόσων, αναφέροντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα με τη συνεργασία υπουργείου, περιφερειών και κτηνοτρόφων:

«Το γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργεί την ανάγκη να χτυπήσουν καμπανάκια για όλους μας».

Σημείωσε πως έχει ήδη συσταθεί ειδική task force υπό τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και απηύθυνε έκκληση: «Κάνω έκκληση να συνεργαστούμε όλοι σοβαρά για να την εκριζώσουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι απολύτως αναγκαίο να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της κτηνοτροφίας, γιατί η Ελλάδα είναι μια γαλακτοπαραγωγός χώρα και η φέτα αποτελεί εθνικό προϊόν και προστιθέμενη αξία για τις εξαγωγές και την οικονομία».

Σε πολιτικό επίπεδο, σχολιάζοντας την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, ανέφερε: «Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του συγκρίνοντας την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη σημερινή».

Τέλος, με συγκίνηση αναφέρθηκε στον πρόωρο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. «Σπάνιος άνθρωπος, αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε. Η απώλειά του μας έχει σοκάρει όλους και δημιουργεί βαθιά θλίψη. Εύχομαι η οικογένειά του να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει αυτό το γεγονός», είπε και προσέθεσε: «Αγαπούσε υπερβολικά την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία», ενώ στάθηκε στη βαθιά φιλία που τους ένωνε, λέγοντας: «Με την παρουσία του μας έκανε να αισθανόμαστε καλά, πέρα από την πολιτική συνεργασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας. Κάναμε στενή παρέα όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στη θητεία του στο ΥΠΟΙΚ όσο και τώρα στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. Είχαμε καθημερινή επαφή και ήθελε πάντα να κάνει το καλύτερο δυνατό».