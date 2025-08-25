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Ανάσα για τα νοικοκυριά: Η Δανία καταργεί φόρους σε καφέ και σοκολάτα
Ειδήσεις
18:11 - 25 Αυγ 2025

Ανάσα για τα νοικοκυριά: Η Δανία καταργεί φόρους σε καφέ και σοκολάτα

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε την κατάργηση των φόρων σε προϊόντα όπως ο καφές και η σοκολάτα, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που πλήττονται από το αυξανόμενο κόστος ζωής και τη ραγδαία αύξηση των τιμών στα τρόφιμα.

«Επιλέξαμε μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους Δανούς πολίτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να νιώσουν άμεσα ότι τους μένουν περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι τους», δήλωσε στο δίκτυο TV2 ο Τρολς Λουντ Πούλσεν, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Άμυνας και αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, η κατάργηση του φόρου θα μειώσει την τιμή ενός πακέτου καφέ κατά περίπου πέντε κορώνες (περίπου 0,66 ευρώ).

Ο φόρος στη σοκολάτα, ο οποίος είναι από τους παλαιότερους ειδικούς φόρους στη χώρα, επιβαλλόταν σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, καθώς και σε γλυκίσματα, ζαχαρωμένα φρούτα και τσίχλες. Η επιβάρυνση κυμαινόταν από 3 έως 3,5 ευρώ ανά κιλό, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του προϊόντος.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούλιο:

  • Η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε κατά 25,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.
  • Ο καφές έγινε 35,5% πιο ακριβός.
  • Οι τιμές των τροφίμων συνολικά σημείωσαν αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση.

Η δημοσιονομική επίπτωση από την κατάργηση αυτών των φόρων για το δανέζικο κράτος υπολογίζεται σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή 321 εκατομμύρια ευρώ.

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