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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό
Πολιτική
14:13 - 28 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την παρατεινόμενη επί 16 μήνες εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, κατηγορώντας την «ότι οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «μετά την καταστρατήγηση του ΟΣΔΕ και του εργαλείου των ενισχύσεων συνολικά από την αδιαφανή διανομή τους με στόχο την εξυπηρέτηση ημετέρων που επιπλέον συνοδεύεται από πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην καταβολή τους, εδώ και 16 μήνες η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα».

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή φέτας. Ωστόσο, η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει δράση, επιδεικνύει εγκληματική αδράνεια και ανικανότητα.

Όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ασχολείται σοβαρά και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης και εκρίζωσης της νόσου. «Η κτηνιατρική βάση δεδομένων δεν λειτουργεί αξιόπιστα, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση νοσημάτων επείγουσας παρέμβασης. Οι έλεγχοι στη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών είναι ανεπαρκείς. Οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους είναι καθυστερημένες και ανεπαρκείς. Η κτηνιατρική υποδομή της χώρας, υποστελεχωμένη με ευθύνη της κυβέρνησης, αποδεικνύεται ανεπαρκής, με καθυστερημένες παρεμβάσεις και ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου».

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε:

  • Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση της ευλογιάς.
  • Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα.
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση και καταγραφή των μετακινήσεων ζώων.
  • Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.
  • Στήριξη των κτηνοτρόφων για την ανασύσταση των μονάδων τους.
  • Διασφάλιση της παραγωγής φέτας και της εξαγωγικής της δυναμικής.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και πρέπει επιτέλους να αναληφθεί.

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