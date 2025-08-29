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Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νέο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο του υπουργείου Εσωτερικών
Πολιτική
17:10 - 29 Αυγ 2025

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νέο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο του υπουργείου Εσωτερικών

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου με 60 αποκλειστικής απασχόλησης λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την ανανέωση του καταλόγου πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών, την εισαγωγή μηχανισμών διαφάνειας και τεχνολογικής υποστήριξης, καθώς και τη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της τεχνογνωσίας και της εξωστρέφειας του Δημοσίου.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους, όπως συνυπηρέτηση υπαλλήλων με συζύγους εκτός Δημοσίου, διευκόλυνση μετατάξεων, ενίσχυση υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, παράταση ισχύος βαθμολογίας επιτυχόντων στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ του 2023 και επίσπευση πρόσληψης ειδικού προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Εκσυγχρονισμός και Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο ως μία ριζική παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Όπως ανέφερε, το νομοθέτημα επιχειρεί να στηρίξει και να ανταμείψει όσους δημόσιους υπαλλήλους διακρίνονται για την ικανότητα και την προσφορά τους, αποκαθιστώντας παράλληλα την αδικία που προκαλείται από χρονίζουσες πειθαρχικές διαδικασίες. Αυτές οι εκκρεμότητες, όπως σημείωσε, λειτουργούσαν ως εμπόδιο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Στην Ελλάδα του 2025, τόνισε ο Υπουργός, είναι αδιανόητο να υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι να μην υπόκεινται σε αξιολόγηση. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης που βασίζεται σε αντικειμενικά, μετρήσιμα και διαφανή κριτήρια, έτσι ώστε να επιβραβεύονται έμπρακτα οι ικανοί υπάλληλοι, αλλά και να παρέχεται υποστήριξη σε όσους χρειάζονται βελτίωση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η οποία υπογράμμισε πως το νέο πλαίσιο για την Πειθαρχική Δικαιοσύνη στο Δημόσιο εισάγει τυποποίηση, θεσμικά εχέγγυα για την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η διασφάλιση ότι δεν θα αδικηθεί κανείς υπάλληλος, αλλά και ότι θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Τέλος, η Υφυπουργός υπογράμμισε πως το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, ενισχύουν το άνοιγμα του Δημοσίου προς την κοινωνία και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το Μέρος Α’, τίθεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης στη δημόσια διοίκηση που συνιστά μέρος της ολιστικής μεταρρύθμισης που εξελίσσεται από το 2019 και εξής, αποβλέποντας:

• στην ταχύτερη, αρτιότερη και αποτελεσματικότερη απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ,

  • στον πλήρη εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και στην τυποποίηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας,
  • στην επικαιροποίηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των επισυρόμενων ποινών με βάση τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και
  • στην αντιμετώπιση ενός αισθήματος ατιμωρησίας στη δημόσια διοίκηση.

Με το Μέρος Β’, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που αποβλέπει στη μεταφορά τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν φορέα εξωστρέφειας που δημιουργείται με δεδομένο ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στον στενό πυρήνα των χωρών της Ε.Ε. που έχουν ενσωματώσει νέες τεχνολογίες, αλλά και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σειρά διοικητικών μεταρρυθμίσεων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά και στην υποστήριξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Τέλος, στο Μέρος Γ’, περιλαμβάνονται βελτιωτικές διατάξεις ως προς τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και αναφορικά με θέματα του Ειδικού Ληξιαρχείου, ενώ υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως για:

- την ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

-τη συνυπηρέτηση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με τον/την σύζυγο που εργάζεται εκτός δημόσιου τομέα,

-τη διευκόλυνση μετάταξης αποσπασμένων υπαλλήλων στους φορείς όπου υπηρετούν,

-την παράταση ισχύος της βαθμολογίας των επιτυχόντων στον γραπτό διαγωνισμό του Μαρτίου 2023,

-την επιτάχυνση ανάληψης υπηρεσίας του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, βάσει της 1Κ/2024 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

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