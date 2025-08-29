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Σε ύφεση η φωτιά στην Αρετή Λεχαινών
Ειδήσεις
16:55 - 29 Αυγ 2025

Σε ύφεση η φωτιά στην Αρετή Λεχαινών

Reporter.gr Newsroom
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Η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αρετή Λεχαινών βελτιώνεται αισθητά, καθώς δείχνει σημάδια ύφεσης. Η Πυροσβεστική έχει περιορίσει τη φωτιά περιμετρικά σε χορτολιβαδική έκταση, αποτρέποντας τον κίνδυνο για την κατοικημένη ζώνη.  

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στο έργο συνδράμει μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, ενισχύσεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωσή της λόγω των καιρικών συνθηκών και της πυκνής βλάστησης που επικρατούν στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 17:31
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