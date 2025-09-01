Σε αναβρασμό Κυβέρνηση-Αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ: Στο επίκεντρο εισοδήματα, παραγωγικό μοντέλο και παροχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τα οικονομικά μέτρα και τις παροχές που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει δέσμη μέτρων με στόχο τη στήριξη της μέσης οικογένειας, των συνταξιούχων και των χαμηλόμισθων, με βασικό άξονα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων όπως το δημογραφικό και η στεγαστική πίεση.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «ημίμετρα» και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην ανάγκη γενναίων κοινωνικών παρεμβάσεων, με αιχμή την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συνάντηση με τη ΓΣΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη οι συλλογικές συμβάσεις να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση του κόμματος για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών επιλογών, επισημαίνοντας πως το επικείμενο κοινωνικό μέρισμα θα δώσει ουσιαστική ανάσα στη μέση οικογένεια και θα συμβάλει στην αξιοπρεπή κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη των ένστολων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και εκείνων που επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Σημειώνεται ακόμη ότι την Τετάρτη (3/9) αναμένεται η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, , στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια στιγμή, σκληρή κριτική ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για την οικονομία, τις επενδύσεις και την αγροτική ανάπτυξη. Η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτήρισε επίσης «χαμένη ευκαιρία» τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως δεν αξιοποιήθηκε για διαρθρωτικές αλλαγές.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ είναι το 2ο χαμηλότερο στην Ε.Ε., ενώ τα εταιρικά κέρδη το 3ο υψηλότερο, γεγονός που υπονομεύει τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Παράλληλα, καταγγέλλεται η έλλειψη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η μονοδιάστατη ανάπτυξη μέσω του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων.

Τέλος, το ΑΕΠ, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2010, ενώ η κυβέρνηση κατηγορείται για δημιουργία υπερπλεονασμάτων σε βάρος της κοινωνίας και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Να σημειωθεί ακόμη ότι τα κόμματα βρίσκονται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ με το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης να έχει ανάψει στο κόκκινο. Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια στην αγροτική πολιτική και χαρακτηρίζει «χαμένη ευκαιρία» την χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής όσο και το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις με τις οποίες κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μηδενισμό και λαϊκισμό, προβάλλοντας στοιχεία και δεδομένα με στόχο να «αδειάσουν» τη Χαριλάου Τρικούπη.