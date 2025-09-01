ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αναβρασμό Κυβέρνηση-Αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ: Στο επίκεντρο εισοδήματα, παραγωγικό μοντέλο και παροχές
Πολιτική
20:11 - 01 Σεπ 2025

Σε αναβρασμό Κυβέρνηση-Αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ: Στο επίκεντρο εισοδήματα, παραγωγικό μοντέλο και παροχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τα οικονομικά μέτρα και τις παροχές που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει δέσμη μέτρων με στόχο τη στήριξη της μέσης οικογένειας, των συνταξιούχων και των χαμηλόμισθων, με βασικό άξονα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων όπως το δημογραφικό και η στεγαστική πίεση.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «ημίμετρα» και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην ανάγκη γενναίων κοινωνικών παρεμβάσεων, με αιχμή την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συνάντηση με τη ΓΣΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη οι συλλογικές συμβάσεις να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση του κόμματος για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών επιλογών, επισημαίνοντας πως το επικείμενο κοινωνικό μέρισμα θα δώσει ουσιαστική ανάσα στη μέση οικογένεια και θα συμβάλει στην αξιοπρεπή κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη των ένστολων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και εκείνων που επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Σημειώνεται ακόμη ότι την Τετάρτη (3/9) αναμένεται η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, , στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια στιγμή, σκληρή κριτική ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για την οικονομία, τις επενδύσεις και την αγροτική ανάπτυξη. Η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτήρισε επίσης «χαμένη ευκαιρία» τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως δεν αξιοποιήθηκε για διαρθρωτικές αλλαγές.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ είναι το 2ο χαμηλότερο στην Ε.Ε., ενώ τα εταιρικά κέρδη το 3ο υψηλότερο, γεγονός που υπονομεύει τη σύγκλιση με την Ευρώπη. Παράλληλα, καταγγέλλεται η έλλειψη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η μονοδιάστατη ανάπτυξη μέσω του τουρισμού και της αγοράς ακινήτων.

Τέλος, το ΑΕΠ, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2010, ενώ η κυβέρνηση κατηγορείται για δημιουργία υπερπλεονασμάτων σε βάρος της κοινωνίας και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Να σημειωθεί ακόμη ότι τα κόμματα βρίσκονται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ με το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης να έχει ανάψει στο κόκκινο. Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια στην αγροτική πολιτική και χαρακτηρίζει «χαμένη ευκαιρία» την χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής όσο και το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις με τις οποίες κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μηδενισμό και λαϊκισμό, προβάλλοντας στοιχεία και δεδομένα με στόχο να «αδειάσουν» τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 21:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ δεν μπορεί να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία που παρουσιάσαμε
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ δεν μπορεί να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία που παρουσιάσαμε

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές άμυνας και υγείας
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές άμυνας και υγείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου
Πολιτική

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ