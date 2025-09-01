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Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές άμυνας και υγείας
Χρηματιστήρια
19:39 - 01 Σεπ 2025

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές άμυνας και υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν τον νέο μήνα με άνοδο, καθώς οι τομείς της άμυνας και της υγείας ενισχύθηκαν από εταιρικές ειδήσεις.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη Δευτέρα (1/9) με κέρδη 0,23%.

Την ίδια στιγμή, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 24.023,06 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ήπια κέρδη 0,05% στις 7.707,90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ανέβηκε ελαφρώς κατά 0,10% στις 9.196,34 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 0,04% στις 14.930,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 42.409,71 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 7.810,85 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense κατέγραφε άνοδο 1,8%, μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης την Κυριακή ότι η Νορβηγία παρήγγειλε πολεμικά πλοία βρετανικής κατασκευής αξίας 10 δισ. λιρών (13,5 δισ. δολαρίων) για τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία πολεμικών πλοίων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει αξίας, η οποία αναμένεται να στηρίξει 4.000 θέσεις εργασίας μέχρι και τη δεκαετία του 2030, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Οι φρεγάτες Type 26 θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία της BAE Systems στη Γλασκώβη της Σκωτίας, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει άνοδο περίπου 2% τη Δευτέρα. Άλλες μετοχές που ενισχύθηκαν στον ίδιο τομέα ήταν της βρετανικής Babcock International, η οποία σημείωσε άνοδο 3%.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής γίγαντας Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 2,5%, μετά τη δημοσίευση δεδομένων από κλινική δοκιμή που έδειξαν ότι το κορυφαίο φάρμακο WeGovy υπερτερεί των βασικών ανταγωνιστών στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η μελέτη έδειξε ότι οι χρήστες της σεμαγλουτίδης (semaglutide), δραστικής ουσίας του φαρμάκου Wegovy, είχαν έως και 57% μεγαλύτερη μείωση στον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου, σε σύγκριση με εκείνους που χρησιμοποιούσαν την τιρζεπατίδη (tirzepatide) — τη δραστική ουσία των ανταγωνιστικών φαρμάκων Zepbound και Mounjaro, τα οποία παράγονται από την αμερικανική Eli Lilly.

Οι δύο εταιρείες αποτελούν τους ηγέτες στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο απώλειας βάρους, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αξιολογούν τα δεδομένα των ερευνών για τα βασικά τους προϊόντα.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Δανία περιόρισε περισσότερο από το μισό την πρόβλεψή της για την ετήσια οικονομική ανάπτυξη, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεριδίου αγοράς της Novo στις ΗΠΑ, καθώς και τις αναμενόμενες μειώσεις στις εξαγωγές λόγω δασμών και ανταγωνισμού από γενόσημα φάρμακα.

Η σημερινή ημέρα είναι ήρεμη από πλευράς οικονομικών δεδομένων στην Ευρώπη, αν και αναμένονται στοιχεία για την ανάπτυξη της Τουρκίας και την ανεργία στην ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (29/8), τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και αξιολογούσαν την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Fed στην επόμενη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ενίσχυσε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, με ομιλία του που ερμηνεύτηκε ευρέως ως πιο "ήπια".

Τέλος, σημειώνεται ότι οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ παραμένουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα Εργασίας (Labor Day).

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