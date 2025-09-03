Κεραμέως: Η αγορά εργασίας αλλάζει – Το 13ωρο είναι νόμιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό

Στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90.1» μίλησε, την Τετάρτη (3/9), η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ζητήματα μισθών, γονικών αδειών και συλλογικών συμβάσεων.

Η υπουργός υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική πρόοδος, τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας όσο και στη βελτίωση των αμοιβών. «Η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ επί τα βελτίω σε σχέση με το 2019. Η ανεργία τότε ήταν στο 18%, σήμερα είναι 8%, δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε στους μισθούς, σημειώνοντας πως «ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% και έχει φτάσει στα 880 ευρώ, με στόχο τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28,3%». Όπως τόνισε, η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο άξονες: αύξηση των μισθών και μείωση των φόρων και των επιβαρύνσεων, ώστε να διευρυνθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Σε ερώτηση για την πορεία των προσλήψεων εντός του 2025, η υπουργός ανέφερε πως «έχουμε το καλύτερο 7μηνο στην ιστορία της χώρας, από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο, με 320.000 νέες θέσεις εργασίας».

Ριζικές αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο

Σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κα Κεραμέως υπογράμμισε πως στόχος είναι η ενίσχυση των εργαζομένων, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων. Παρουσίασε μάλιστα συγκεκριμένες διατάξεις:

– «Για πρώτη φορά, δίνουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενο γονέα να δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο – κάτι που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για 6 μήνες», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη διάταξη αυτή ως εμβληματική.

– Επεκτείνεται επίσης το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, ενώ «το επίδομα γονικής άδειας θα είναι πλέον αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο».

– Παράλληλα, «προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων».

Για την κατάτμηση της ετήσιας άδειας, ξεκαθάρισε ότι η νέα διάταξη «αφορά αποκλειστικά το αίτημα του εργαζομένου» και δίνει επιπλέον ευελιξία, χωρίς να αποτελεί υποχρεωτική ρύθμιση.

Το επίμαχο «13ωρο» και οι συλλογικές συμβάσεις

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις για το 13ωρο, η υπουργός υποστήριξε πως πρόκειται για ρύθμιση που «υπάρχει ήδη από το 2023» και «δεν συνιστά υποχρέωση, αλλά δυνατότητα» του εργαζομένου να απασχολείται σε δεύτερο εργοδότη με ασφάλιση. «Προβλέπεται ρητά στο νόμο ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί και αυτό δεν αποτελεί λόγο απόλυσης – είναι ξεκάθαρη προστασία», σημείωσε.

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός παραδέχτηκε πως «το ποσοστό τους στην Ελλάδα είναι μόλις στο 29%». Πρόσθεσε πως εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να υπάρξει «οδικός χάρτης για την αύξηση του ποσοστού των συλλογικών συμβάσεων έως το τέλος του έτους».

Ψηφιακή κάρτα: «Ένα εργαλείο ενίσχυσης του εργαζομένου»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικό εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων». Όπως είπε, ήδη καλύπτονται 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ενώ ο στόχος είναι η πλήρης καθολικότητα.

«Μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2025 καταγράφηκαν 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες – 1,5 εκατομμύριο περισσότερες από πέρυσι. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεφτά για τον εργαζόμενο, ενίσχυση του ανταγωνισμού και αύξηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η υπουργός σημείωσε ότι «όλες οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών» και προανήγγειλε νέες εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος.