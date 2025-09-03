ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Η αγορά εργασίας αλλάζει – Το 13ωρο είναι νόμιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό
Πολιτική
15:25 - 03 Σεπ 2025

Κεραμέως: Η αγορά εργασίας αλλάζει – Το 13ωρο είναι νόμιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90.1» μίλησε, την Τετάρτη (3/9), η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ζητήματα μισθών, γονικών αδειών και συλλογικών συμβάσεων.

Η υπουργός υποστήριξε πως τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική πρόοδος, τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας όσο και στη βελτίωση των αμοιβών. «Η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ επί τα βελτίω σε σχέση με το 2019. Η ανεργία τότε ήταν στο 18%, σήμερα είναι 8%, δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε στους μισθούς, σημειώνοντας πως «ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% και έχει φτάσει στα 880 ευρώ, με στόχο τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28,3%». Όπως τόνισε, η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο άξονες: αύξηση των μισθών και μείωση των φόρων και των επιβαρύνσεων, ώστε να διευρυνθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Σε ερώτηση για την πορεία των προσλήψεων εντός του 2025, η υπουργός ανέφερε πως «έχουμε το καλύτερο 7μηνο στην ιστορία της χώρας, από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο, με 320.000 νέες θέσεις εργασίας».

Ριζικές αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο

Σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κα Κεραμέως υπογράμμισε πως στόχος είναι η ενίσχυση των εργαζομένων, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων. Παρουσίασε μάλιστα συγκεκριμένες διατάξεις:

«Για πρώτη φορά, δίνουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενο γονέα να δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο – κάτι που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για 6 μήνες», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη διάταξη αυτή ως εμβληματική.

– Επεκτείνεται επίσης το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, ενώ «το επίδομα γονικής άδειας θα είναι πλέον αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο».

– Παράλληλα, «προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων».

Για την κατάτμηση της ετήσιας άδειας, ξεκαθάρισε ότι η νέα διάταξη «αφορά αποκλειστικά το αίτημα του εργαζομένου» και δίνει επιπλέον ευελιξία, χωρίς να αποτελεί υποχρεωτική ρύθμιση.

Το επίμαχο «13ωρο» και οι συλλογικές συμβάσεις

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις για το 13ωρο, η υπουργός υποστήριξε πως πρόκειται για ρύθμιση που «υπάρχει ήδη από το 2023» και «δεν συνιστά υποχρέωση, αλλά δυνατότητα» του εργαζομένου να απασχολείται σε δεύτερο εργοδότη με ασφάλιση. «Προβλέπεται ρητά στο νόμο ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί και αυτό δεν αποτελεί λόγο απόλυσης – είναι ξεκάθαρη προστασία», σημείωσε.

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, η υπουργός παραδέχτηκε πως «το ποσοστό τους στην Ελλάδα είναι μόλις στο 29%». Πρόσθεσε πως εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να υπάρξει «οδικός χάρτης για την αύξηση του ποσοστού των συλλογικών συμβάσεων έως το τέλος του έτους».

Ψηφιακή κάρτα: «Ένα εργαλείο ενίσχυσης του εργαζομένου»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικό εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων». Όπως είπε, ήδη καλύπτονται 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ενώ ο στόχος είναι η πλήρης καθολικότητα.

«Μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2025 καταγράφηκαν 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες – 1,5 εκατομμύριο περισσότερες από πέρυσι. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεφτά για τον εργαζόμενο, ενίσχυση του ανταγωνισμού και αύξηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η υπουργός σημείωσε ότι «όλες οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών» και προανήγγειλε νέες εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 15:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση
Πολιτική

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης
Πολιτική

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ