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Τσουκαλάς: Στόχος μας η πρωτιά στις επόμενες εκλογές
Πολιτική
12:07 - 05 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Στόχος μας η πρωτιά στις επόμενες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά. 

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τη φράση του κ. Ανδρουλάκη «ζήτω που καήκαμε αν το μέλλον μας είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας», λέγοντας ότι ο κάθε πολιτικός έχει μια διαφορετική διαδρομή και αξιολογείται. Ο κ. Τσίπρας «είναι ένας πολιτικός που έχει κριθεί για τα πεπραγμένα του. Τον κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι ο κόσμος έχει αξιολογήσει την πορεία του και θα τον κρίνει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς το μέλλον δεν μπορεί να έρθει από το παρελθόν και προφανώς δεν μπορεί το μέλλον να αναζητηθεί μέσα από έναν ανταγωνισμό διαφορετικών αναγνώσεων και άγχους αυτοδικαίωσης για το χθες».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του το πρόσημο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αρνητικό, ενώ δήλωσε πως πιστεύει ότι η ΝΔ θα εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση: «Η ΝΔ σήμερα κυβερνά τον τόπο, έχει μια εξαετία η οποία κατά τη γνώμη μας το πρόσημό είναι καθαρά πολύ αρνητικό, μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Υπάρχει πολιτική η οποία στέκεται απέναντι σε αυτή με συνέπεια, με αξιοπιστία, με πρόγραμμα, με καθαρό λόγο και με μια τελείως διαφορετική λογική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της κοινωνικής και της οικονομικής αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ άρα ως ο αντίπαλος της ΝΔ θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια αποπροσανατολισμού η οποία βολεύει, διευκολύνει την ΝΔ. Το ότι η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα είναι δεδομένο».

Ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά και η νίκη στις εκλογές. Όπως επισήμανε, η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των ανατροπών και έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μεγαλύτερες ανατροπές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κοινωνία έχει αρχίσει να εμπεδώνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να αποχωρήσει γιατί όσο μένει «κάνει ζημιά». Συμπληρωματικά ανέφερε ότι «πρέπει αυτό το αίτημα απαλλαγής να γίνει και ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον προγραμματικό μας λόγο και τις θέσεις μας».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι είναι καλός δήμαρχος ο κ. Δούκας, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Δεν έχει εμπεδώσει η κυβέρνηση ότι έχασε το δήμο της Αθήνας. Κάθε δήμαρχος κρίνεται στο τέλος της θητείας του αρκεί να του επιτραπεί να ολοκληρώσει το έργο του. Ο κ. Δούκας εξελέγη με ένα πρόγραμμα και εδώ φαίνεται να μπαίνουν εμπόδια στο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε το εξής: «Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μόνο με εκλογές μπορεί να γίνει πράξη άρα είναι προφανές ότι το ζήτημα των εκλογών είναι πάντα πάνω στο τραπέζι».

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