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Γεωργιάδης: Η υγεία στο επίκεντρο της ανάπτυξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Πολιτική
21:22 - 05 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Η υγεία στο επίκεντρο της ανάπτυξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Tην υγεία τοποθέτησε στο κέντρο της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στο 5ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, και υπογράμμισε ότι «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης η υγεία τείνει να γίνει ίσως το μεγαλύτερο πεδίο ανάπτυξης», τονίζοντας πως η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό.  

Ο υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας τον νόμο του επενδυτικού clawback, χάρη στον οποίο έχουν κατευθυνθεί 1,6 δισ. ευρώ στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. «Φτιάχνονται εργοστάσια σε όλη τη χώρα, χτίζουμε τις παραγωγικές δυνάμεις για τα επόμενα 25 χρόνια», είπε, κάνοντας λόγο για χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, την αναζήτηση ταλέντων και την επιστροφή νέων Ελλήνων από το εξωτερικό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Ελλάδας προς την καινοτομία στις πατέντες, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές θέσεις υιοθετήθηκαν τελικά από την πλειοψηφία.

Τόνισε, επίσης, ότι το ελληνικό σύστημα υγείας είναι το πιο ψηφιοποιημένο στην ΕΕ, φέρνοντας ως παράδειγμα την εφαρμογή MyHealth, την οποία χαρακτήρισε «επανάσταση».

Ειδικά για την AI, σημείωσε ότι «τα δεδομένα είναι ο μαύρος χρυσός της εποχής μας» και περιέγραψε το MyHealth App ως έναν «θησαυρό δεδομένων», ανωνυμοποιημένων αλλά αξιοποιήσιμων για την έρευνα. «Θα προσελκύσουμε τεράστιες επενδύσεις στην υγεία, είμαι σίγουρος», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η νέα εποχή δίνει τη δυνατότητα για άλματα και ότι «το ζήτημα είναι αν θα είμαστε πρωταγωνιστές ή κομπάρσοι – και εμείς θέλουμε να είμαστε από τους πρωταγωνιστές».

Παράλληλα, παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο για τις νέες θεραπείες, το οποίο χαρακτήρισε από τα πιο ανεπτυγμένα στην Ευρώπη, με στόχο την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί.

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