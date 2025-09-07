Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Έντονη κριτική για το μείγμα των παρεμβάσεων

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο (7/9). ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατηγορούν την κυβέρνηση για ανακύκλωση αποτυχημένων πολιτικών, κοινωνική αναλγησία και μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Κοινή συνισταμένη των ανακοινώσεων τους είναι ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν απαντούν στις πιεστικές ανάγκες των νοικοκυριών και επιτείνουν τις ανισότητες. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση αλλαγή πορείας και προτάσσει εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης.

Σκληρή απάντηση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για "αυτο-αποθέωση", αλαζονεία και πολιτική εξαπάτηση, ενώ τόνισε πως η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας και νέο πολιτικό συμβόλαιο.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

«Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να “αυτο-αποθεωθεί” ως μεταρρυθμιστής και εγγυητής της σταθερότητας ξεχνώντας ότι στον έβδομοχρόνο της διακυβέρνησής του, οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα από τα δύο. Μας ανακοίνωσε ότι “ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων”, που επί έξι χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Υπό το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας από τη διεύρυνση των ανισοτήτων, θυμήθηκε τις πολιτικές για μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στη ΔΕΘ και τις οποίες λοιδορούσε ως “δημοσιονομικό λαϊκισμό”. Τα μέτρα του Πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα οικονομικής ανάπτυξης όπως δηλώνει, είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Έλληνες λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδόσεις στον ΦΠΑ. Ειδικά η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας αποτελεί την κύρια αιτία της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης εκατομμυρίων μισθωτών. Οι μειωμένοι συντελεστές μόνο εν μέρει αντισταθμίζουν τον φόρο πληθωρισμού που πληρώνουν, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά. Όσο για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ. Επανέλαβε απλώς τα γνωστά ευχολόγια, αρκούμενος στην “καλή προαίρεση” της αγοράς να μειώσει τις τιμές. Σήμερα μάλιστα κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση -πολύ παραπάνω από όσο έλεγαν πως είναι οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας –, ενώ ξέχασε να κοστολογήσει τα υπόλοιπα μέτρα, που ανακοίνωσε. Ελπίζουμε να μην τον άκουσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, γιατί αν είναι συνεπής με τα λεγόμενα του, φοβόμαστε ότι θα τον χαρακτηρίσει «πολιτικό απατεώνα». Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στη χώρα μας στέλνοντας σωρηδόν δικογραφίες με εμπλεκόμενους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης ανέσυρε την κασέτα των “χρόνιων παθογενειών”. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξερίζωσε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι επί των ημερών του οι παθογένειες έγιναν πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων με τη δική του πολιτική κάλυψη. Σήμερα προσπάθησε να εμφανιστεί ως αυτός που θα πατάξει τη διαφθορά, ενώ είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης. Ως εδώ με τα βαρίδια της “γαλάζιας” διαφθοράς στην προοπτική της χώρας. Τέλος, τον καλωσορίζουμε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και αναμένουμε έναν εθνικό διάλογο που θα καταλήξει σε μια ουσιαστική και τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση, όπως συμφωνήθηκε επί της αρχής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατόπιν πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ. Η άρνησή του να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες, ποιος δηλαδή εκκίνησε αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνοντας διακομματική συμφωνία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή». Μετωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με φόντο τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Σε υψηλούς τόνους, τον κατηγορεί για κοινωνική αναλγησία, ακραία φορολόγηση και σκάνδαλα, ζητώντας την άμεση παραίτησή του και προαναγγέλλοντας προοδευτική κυβερνητική πρόταση από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές.

Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια.

Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.

Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο.

Χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, «απλοϊκή ιδέα».

Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ημέτεροι θησαυρίζουν;

Είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα «στον πυρήνα της Ευρώπης» όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» κάνουν πάρτι.

Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα.

Είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη.

Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχώρα σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του.

Και τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος.

Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.

Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία θα παρουσιάσει την Τέταρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος».

Την ίδια στιγμή, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ «μανιφέστο κοινωνικής αδικίας». Κατηγορεί τη ΝΔ για φτωχοποίηση των εργαζομένων, φοροασυλία για τους πλουσίους και καλεί σε συνολική ανατροπή της οικονομικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα: