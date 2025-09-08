Μάντζος: Τα αποσπασματικά μέτρα ανακούφισης δεν αρκούν

«Όταν κανείς λέει για φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να υπονοεί βαθιές διαρθρωτικές τομές», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και συμπλήρωσε: «Σήμερα έχουμε συν 118% φορολογική επιβάρυνση – την τελευταία εξαετία – στους μισθωτούς και συν 88% φορολογική επιβάρυνση στους συνταξιούχους».
Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ψήφιση των νέων μέτρων, ανέφερε: «Όταν υπάρχουν μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, εμείς τα στηρίζουμε. Η ψήφος στη Βουλή είναι ένα δεδομένο Α. Το δεδομένο Β είναι πώς θέλουμε η χώρα να οικοδομηθεί από εδώ και στο εξής – αν δηλαδή μας αρκούν τα μέτρα ανακούφισης που έρχονται αποσπασματικά και ως ένα μικρό μέρος κοινωνικής ανταπόδοσης έναντι των υπερ-πλεονασμάτων των πολλών δισεκατομμυρίων που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια».
Τέλος, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο δεύτερο σκέλος, προφανώς και δεν συμφωνούμε με το να έχουμε, για παράδειγμα, μια ανάπτυξη η οποία κατά 50%, οι ξένες επενδύσεις, στηρίζονται μόνο στα ακίνητα. Ή να έχουμε την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας προτελευταία στην Ευρώπη. Ή να είμαστε δεύτεροι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού».