Μάντζος: Τα αποσπασματικά μέτρα ανακούφισης δεν αρκούν

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ τα μέτρα που προαναγγέλλονται δεν επαρκούν για μια πραγματική αλλαγή πορείας.

«Όταν κανείς λέει για φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να υπονοεί βαθιές διαρθρωτικές τομές», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και συμπλήρωσε: «Σήμερα έχουμε συν 118% φορολογική επιβάρυνση – την τελευταία εξαετία – στους μισθωτούς και συν 88% φορολογική επιβάρυνση στους συνταξιούχους».

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ψήφιση των νέων μέτρων, ανέφερε: «Όταν υπάρχουν μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, εμείς τα στηρίζουμε. Η ψήφος στη Βουλή είναι ένα δεδομένο Α. Το δεδομένο Β είναι πώς θέλουμε η χώρα να οικοδομηθεί από εδώ και στο εξής – αν δηλαδή μας αρκούν τα μέτρα ανακούφισης που έρχονται αποσπασματικά και ως ένα μικρό μέρος κοινωνικής ανταπόδοσης έναντι των υπερ-πλεονασμάτων των πολλών δισεκατομμυρίων που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια».

Τέλος, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο δεύτερο σκέλος, προφανώς και δεν συμφωνούμε με το να έχουμε, για παράδειγμα, μια ανάπτυξη η οποία κατά 50%, οι ξένες επενδύσεις, στηρίζονται μόνο στα ακίνητα. Ή να έχουμε την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας προτελευταία στην Ευρώπη. Ή να είμαστε δεύτεροι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού».