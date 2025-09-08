ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης - ορόσημο για την κυβέρνηση Μπαϊρού &amp; την πορεία του Μακρόν
Ειδήσεις
16:05 - 08 Σεπ 2025

Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης - ορόσημο για την κυβέρνηση Μπαϊρού & την πορεία του Μακρόν

Ευαγγελία Γουρνή
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακόμη μια κυβέρνηση στο Παρίσι απειλείται με κατάρρευση, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θεωρείται απίθανο να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης σήμερα, Δευτέρα (8/9), λίγο μετά τις 4 μ.μ. με την ψηφοφορία στην Γαλλική εθνοσυνέλευση.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός που στηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να καταψηφίσουν.

Εάν το αποτέλεσμα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις, ο Μπαϊρού θα αποτελέσει τον τέταρτο πρωθυπουργό που εγκαταλείπει τη θέση του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, επιτείνοντας τη φθορά του Εμανουέλ Μακρόν και αφήνοντάς τον σε ακόμα πιο εύθραυστη πολιτική θέση.

Η κυβέρνηση προκάλεσε την ψηφοφορία με στόχο να περάσει ένα ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης ύψους 44 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση δύο αργιών και το πάγωμα δημόσιων δαπανών.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο ζήτημα «εθνικής επιβίωσης», υποστηρίζοντας πως η χώρα πρέπει να περιορίσει άμεσα το δημόσιο χρέος της. «Τα τελευταία 20 χρόνια, κάθε ώρα που περνά, το χρέος αυξάνεται κατά 12 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις, η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να ενισχύει τις αντιδράσεις, καθώς μια παρόμοια προσπάθεια δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων είχε οδηγήσει στην αποχώρηση του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ. Ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit παρέμεινε στο αξίωμα μόλις τρεις μήνες, αδυνατώντας να πείσει το εκλογικό σώμα να αποδεχθεί ευρείες περικοπές.

Παρότι ο πρωθυπουργός έχει στη διάθεσή του το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να περάσει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική ψήφο, έχει επιλέξει να μη το χρησιμοποιήσει. Αντίθετα, επικαλείται το άρθρο 49.1, το οποίο μεταθέτει την ευθύνη για την έγκριση ή την απόρριψη του νομοσχεδίου στο σύνολο των μελών της Εθνοσυνέλευσης.

Η αναμενόμενη στάση της Αντιπολίτευσης

Οι έξι βασικές πολιτικές ομάδες της αντιπολίτευσης – τέσσερις της Αριστεράς και δύο της άκρας Δεξιάς – που συνολικά ελέγχουν 330 από τις 574 έδρες της Εθνοσυνέλευσης (περίπου 57%), έχουν ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αναλυτικά:

Ανυπότακτη Γαλλία (71 έδρες): Θα ψηφίσει κατά, σύμφωνα με τον συντονιστή Μανουέλ Μπομπάρ.

Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (17 έδρες): Θα καταψηφίσει, όπως δήλωσε ο Λεόν Ντεφοντέν.

Σοσιαλιστικό Κόμμα (66 έδρες): Αναμένεται να ψηφίσει κατά, αν και δεν αποκλείεται αλλαγή στάσης εάν η κυβέρνηση αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Ολιβιέ Φορ.

Πράσινοι / Οικολόγοι (38 έδρες): Θα ταχθούν κατά, όπως ανακοίνωσε η Μαρί Τοντελιέ.

Εθνικός Συναγερμός (123 έδρες): Θα καταψηφίσει, όπως δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

Ένωση των Δεξιών για τη Δημοκρατία (15 έδρες): Θεωρεί απίθανη την ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα καταψηφίσει ή θα απόσχει, σύμφωνα με τον Ερίκ Σιοτί.

Οι τέσσερις ομάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση (γνωστές ως «κοινός κορμός») έχουν συνολικά 207 έδρες, χωρίς όλες να έχουν εκφραστεί επίσημα. Οι περισσότερες πάντως αναμένεται να στηρίξουν τον Μπαϊρού:

Renaissance / Μαζί για τη Δημοκρατία (91 έδρες): Θα υπερψηφίσει, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Ατάλ.

MoDem (36 έδρες): Εκτιμάται ότι θα στηρίξει τον πρωθυπουργό, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του κόμματος.

Horizons (34 έδρες): Δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη θέση της.

Ρεπουμπλικανική Δεξιά (49 έδρες): Δεν υπάρχει κοινή γραμμή. Ο επικεφαλής Λοράν Βοκιέ άφησε τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση, ενώ ο Μπρουνό Ρεταγιό κάλεσε σε στήριξη της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις ανένταχτες ομάδες και βουλευτές, από αυτούς:

Η ομάδα «Ελευθερίες, Ανεξάρτητοι, Υπερπόντιες περιοχές και Επικράτειες» με 23 έδρες: Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, λίγοι από αυτούς αναμένεται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης.

Τέλος, οι 11 ανένταχτοι βουλευτές: Δεν έχουν ενιαία γραμμή. Πρόκειται για πρώην μακρονιστές, ανεξάρτητους δεξιούς και αποχωρήσαντες από τον Εθνικό Συναγερμό, και αναμένεται να κατανεμηθούν ανάμεσα σε «υπέρ», «κατά» και «αποχή».

Το πολιτικό αύριο για τον Μακρόν

Εάν ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, οι πιέσεις στον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία θα ενταθούν. Παρά ταύτα, ο ίδιος έχει δηλώσει πως σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Η Μαρίν Λεπέν ζητά την άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων εκλογών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ακροδεξιά και να οδηγήσει σε ακόμα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Μία εναλλακτική για τον Μακρόν θα ήταν ο σχηματισμός υπηρεσιακής κυβέρνησης, καθώς ταυτόχρονα θα διερευνούσε την επιλογή νέου πρωθυπουργού. Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Μπαϊρού αναφέρονται ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, μια αποστολή - όμως -που δύσκολα κάποιος θα αναλάμβανε με ενθουσιασμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 16:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για τους θανάτους αμάχων και την καταστροφή στη Γάζα
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για τους θανάτους αμάχων και την καταστροφή στη Γάζα

Δούκας: Η Βασιλίσσης Όλγας ξανανοίγει με σχέδιο και νομιμότητα – Δεν είναι πια δρόμος για λίγους
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η Βασιλίσσης Όλγας ξανανοίγει με σχέδιο και νομιμότητα – Δεν είναι πια δρόμος για λίγους

ΕΕ: Προς νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας - Στο στόχαστρο τράπεζες, πετρέλαιο και εμπόριο με τρίτες χώρες
Ειδήσεις

ΕΕ: Προς νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας - Στο στόχαστρο τράπεζες, πετρέλαιο και εμπόριο με τρίτες χώρες

Μελέτη ICAP CRIF: Βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας ο ξενοδοχειακός τομέας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μελέτη ICAP CRIF: Βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας ο ξενοδοχειακός τομέας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα
Ειδήσεις

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία
Πολιτική

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις πιέσεις

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:04

Λαβρόφ κατά Ρούμπιο: Διαφωνία για όσα συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:00

Προφυλακίστηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:57

Πέθανε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Ιβάνοφ

Εργασιακά
26/06/2026 - 15:55

Κεραμέως: Να γίνει πράξη η ίση αμοιβή με βάση την αξία, όχι το φύλο

Οικονομία
26/06/2026 - 15:44

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:43

Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε ανταλλαγή 320 αιχμαλώτων πολέμου

Νομίσματα
26/06/2026 - 15:38

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:35

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 27/6

Φορολογία
26/06/2026 - 15:27

ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

Οικονομία
26/06/2026 - 15:27

Eurobank: Η ακρίβεια βάζει «φρένο» στην κατανάλωση – Οι εξαγωγές κρατούν όρθια την ανάπτυξη

Πολιτική
26/06/2026 - 15:15

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ