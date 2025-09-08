Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης - ορόσημο για την κυβέρνηση Μπαϊρού & την πορεία του Μακρόν

Ακόμη μια κυβέρνηση στο Παρίσι απειλείται με κατάρρευση, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θεωρείται απίθανο να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης σήμερα, Δευτέρα (8/9), λίγο μετά τις 4 μ.μ. με την ψηφοφορία στην Γαλλική εθνοσυνέλευση.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός που στηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να καταψηφίσουν.

Εάν το αποτέλεσμα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις, ο Μπαϊρού θα αποτελέσει τον τέταρτο πρωθυπουργό που εγκαταλείπει τη θέση του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, επιτείνοντας τη φθορά του Εμανουέλ Μακρόν και αφήνοντάς τον σε ακόμα πιο εύθραυστη πολιτική θέση.

Η κυβέρνηση προκάλεσε την ψηφοφορία με στόχο να περάσει ένα ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης ύψους 44 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση δύο αργιών και το πάγωμα δημόσιων δαπανών.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο ζήτημα «εθνικής επιβίωσης», υποστηρίζοντας πως η χώρα πρέπει να περιορίσει άμεσα το δημόσιο χρέος της. «Τα τελευταία 20 χρόνια, κάθε ώρα που περνά, το χρέος αυξάνεται κατά 12 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις, η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να ενισχύει τις αντιδράσεις, καθώς μια παρόμοια προσπάθεια δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων είχε οδηγήσει στην αποχώρηση του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ. Ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit παρέμεινε στο αξίωμα μόλις τρεις μήνες, αδυνατώντας να πείσει το εκλογικό σώμα να αποδεχθεί ευρείες περικοπές.

Παρότι ο πρωθυπουργός έχει στη διάθεσή του το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να περάσει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική ψήφο, έχει επιλέξει να μη το χρησιμοποιήσει. Αντίθετα, επικαλείται το άρθρο 49.1, το οποίο μεταθέτει την ευθύνη για την έγκριση ή την απόρριψη του νομοσχεδίου στο σύνολο των μελών της Εθνοσυνέλευσης.

Η αναμενόμενη στάση της Αντιπολίτευσης

Οι έξι βασικές πολιτικές ομάδες της αντιπολίτευσης – τέσσερις της Αριστεράς και δύο της άκρας Δεξιάς – που συνολικά ελέγχουν 330 από τις 574 έδρες της Εθνοσυνέλευσης (περίπου 57%), έχουν ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αναλυτικά:

Ανυπότακτη Γαλλία (71 έδρες): Θα ψηφίσει κατά, σύμφωνα με τον συντονιστή Μανουέλ Μπομπάρ.

Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (17 έδρες): Θα καταψηφίσει, όπως δήλωσε ο Λεόν Ντεφοντέν.

Σοσιαλιστικό Κόμμα (66 έδρες): Αναμένεται να ψηφίσει κατά, αν και δεν αποκλείεται αλλαγή στάσης εάν η κυβέρνηση αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον Ολιβιέ Φορ.

Πράσινοι / Οικολόγοι (38 έδρες): Θα ταχθούν κατά, όπως ανακοίνωσε η Μαρί Τοντελιέ.

Εθνικός Συναγερμός (123 έδρες): Θα καταψηφίσει, όπως δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.

Ένωση των Δεξιών για τη Δημοκρατία (15 έδρες): Θεωρεί απίθανη την ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα καταψηφίσει ή θα απόσχει, σύμφωνα με τον Ερίκ Σιοτί.

Οι τέσσερις ομάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση (γνωστές ως «κοινός κορμός») έχουν συνολικά 207 έδρες, χωρίς όλες να έχουν εκφραστεί επίσημα. Οι περισσότερες πάντως αναμένεται να στηρίξουν τον Μπαϊρού:

Renaissance / Μαζί για τη Δημοκρατία (91 έδρες): Θα υπερψηφίσει, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Ατάλ.

MoDem (36 έδρες): Εκτιμάται ότι θα στηρίξει τον πρωθυπουργό, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του κόμματος.

Horizons (34 έδρες): Δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη θέση της.

Ρεπουμπλικανική Δεξιά (49 έδρες): Δεν υπάρχει κοινή γραμμή. Ο επικεφαλής Λοράν Βοκιέ άφησε τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση, ενώ ο Μπρουνό Ρεταγιό κάλεσε σε στήριξη της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις ανένταχτες ομάδες και βουλευτές, από αυτούς:

Η ομάδα «Ελευθερίες, Ανεξάρτητοι, Υπερπόντιες περιοχές και Επικράτειες» με 23 έδρες: Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, λίγοι από αυτούς αναμένεται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης.

Τέλος, οι 11 ανένταχτοι βουλευτές: Δεν έχουν ενιαία γραμμή. Πρόκειται για πρώην μακρονιστές, ανεξάρτητους δεξιούς και αποχωρήσαντες από τον Εθνικό Συναγερμό, και αναμένεται να κατανεμηθούν ανάμεσα σε «υπέρ», «κατά» και «αποχή».

Το πολιτικό αύριο για τον Μακρόν

Εάν ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, οι πιέσεις στον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία θα ενταθούν. Παρά ταύτα, ο ίδιος έχει δηλώσει πως σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Η Μαρίν Λεπέν ζητά την άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων εκλογών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ακροδεξιά και να οδηγήσει σε ακόμα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Μία εναλλακτική για τον Μακρόν θα ήταν ο σχηματισμός υπηρεσιακής κυβέρνησης, καθώς ταυτόχρονα θα διερευνούσε την επιλογή νέου πρωθυπουργού. Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Μπαϊρού αναφέρονται ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, μια αποστολή - όμως -που δύσκολα κάποιος θα αναλάμβανε με ενθουσιασμό.