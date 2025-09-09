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Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Νετανιάχου
Πολιτική
20:37 - 09 Σεπ 2025

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε σήμερα (Τρίτη, 9/9) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι καταδικάζει το «εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου με την υποστήριξη του κ. Τραμπ για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης».

«Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον λαό της Παλαιστίνης», είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την Γάζα, η οποία είναι:

«Άμεση εκεχειρία.

Διακοπή και του σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, αλλά και της γενοκτονίας στη Γάζα.

Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με τη στήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.

Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων με ευθύνη των παγκόσμιων οργανισμών.

Θέλουμε ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όλα τα επίπεδα, έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση του ΟΗΕ, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή».

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλουμε να υπάρχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια με ένα τρίγωνο, στο οποίο να συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να στηρίξουμε τον Παλαιστινιακό λαό.

Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ορθόδοξους πληθυσμούς, αλλά και όλους τους πολίτες στην περιοχή που πλήττεται σήμερα από τον λιμό και τον αφανισμό.

Θεωρούμε ότι για να πετύχει η διεθνής κοινότητα την ειρήνη απαιτούνται ισχυρά διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του κράτους του Ισραήλ, κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία.

Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

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