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Συνάντηση Τασούλα - Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και το δημογραφικό
Πολιτική
12:13 - 10 Σεπ 2025

Συνάντηση Τασούλα - Πιερρακάκη: Στο επίκεντρο οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και το δημογραφικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχτηκε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, κατόπιν και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και της μεσαίας τάξης αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κύριο Πιερρακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.
Λίγο αργότερα ο υπουργός Οικονομικών με ανάρτηση του στο Facebook αναφέρθηκε στην συνάντηση τονίζοντας: «Είχα την τιμή να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών».

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