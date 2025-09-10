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ALZHEIMER FESTIVAL 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Υγεία
12:08 - 10 Σεπ 2025

ALZHEIMER FESTIVAL 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Reporter.gr Newsroom
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Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, για τρίτη συνεχή χρονιά, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνουν το Alzheimer Festival 2025. Από τις 11.00 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, το Alzheimer Festival 2025 περιλαμβάνει σειρά επιστημονικών ομιλιών, διαδραστικών εκδηλώσεων αλλά και δράσεων συνηγορίας και διεκδίκησης, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη της κοινότητας της άνοιας, καθώς και την ενημέρωση και εγρήγορση του κοινού για τη νόσο Alzheimer.

Η φετινή διοργάνωση, πάντα στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer, έχει ως κεντρική θεματική «Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους». Οι κύριοι άξονες συζήτησης αφορούν στους τρόπους πρόληψης, στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, στις νέες αιτιολογικές θεραπείες της νόσου Alzheimer, στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο των μη φαρμακευτικών θεραπειών και, φυσικά, στην υποστήριξη των δικαιωμάτων ασθενών και φροντιστών στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια, Δρ. Παρασκευή Σακκά και πολλοί ακόμα διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα της άνοιας θ’ ανέβουν στο βήμα των ομιλητών και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης, θα βρεθούν οι φροντιστές ατόμων με άνοια, φωτίζοντας με τις μαρτυρίες τους τις δυσκολίες της καθημερινότητας στη μάχη με τη νόσο Alzheimer.

Το Alzheimer Festival 2025 καινοτομεί, εγκαινιάζοντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες για φροντιστές, ενώ στη διάρκεια του, και φέτος, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών.

Σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών θα παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες υποστήριξης των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, για τη σημασία της ποιοτικής διατροφής και της καλής φυσικής κατάστασης στην αντιμετώπιση της άνοιας, για τις λύσεις που προσφέρουν οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα των πασχόντων.

Το παρών στο Alzheimer Festival 2025 θα δώσουν, επίσης, οργανώσεις και φορείς για τη νόσο Alzheimer από όλη την Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε αυτό το μεγάλο ανοιχτό κάλεσμα ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALZHEIMER FESTIVAL 2025

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00 -12:30 Οργανώσεις Alzheimer από όλη την Ελλάδα – Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων.

11:30-12:30 Εργαστήριο για παιδιά «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer»

11:30-12:30 Εργαστήριο «Διατροφή για καλύτερη νοητική υγεία»

12:30 -14:30 Άνοια: Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Νίκος Σκαρµέας, Καθηγητής Νευρολογίας, ΕΚΠΑ

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

14:00 -18:00 Τεστ Μνήμης (απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο τηλέφωνο 2107013271)

17:00 - 18:00 Εργαστήριο «Σωματική Άσκηση για την πρόληψη της άνοιας»

18:00 – 20:00 Κεντρική Εκδήλωση

  • Χαιρετισμοί Επισήμων
  • Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια στην Ελλάδα Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
  • Μαρτυρίες ατόμων με άνοια και φροντιστών

20:00 -20:30 Μουσικό Πρόγραμμα με τον Πασχάλη

Όλη τη μέρα: VR game: Άνοια & Τεχνολογία – Η τεχνολογία στην υπηρεσία της φροντίδας ατόμων με άνοια

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00 -14:00 Eπιστημονικές Ομιλίες

Σωκράτης Παπαγεωργίου, καθηγητής Νευρολογίας, ΕΚΠΑ

Μαίρη Γιανακούλια, καθηγήτρια Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αγγελική Τσάπανου, Νευροψυχολόγος, επικ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πέτρος Ευθυμίου, MD, FACS Albert Einstein School College of Medicine, New York

Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος - Δρ. Γεροντολογίας, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Κύνθια Κονδύλη, Νευρολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Φαίδρα Καλλίγερου, Νευρολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

14:00 - 18:00 Speed Counceling (Βραχείες συνεδρίες συμβουλευτικής) για φροντιστές (15’)

Οι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με ειδικούς (απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο τηλέφωνο 2107013271)

17:00 - 18:00 Εργαστήριο για παιδιά «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer»

18:00 -19:00 Εργαστήριο «Διατροφή για καλύτερη νοητική υγεία»

19:00 - 20:00 Εργαστήριο «Σωματική Άσκηση για την πρόληψη της άνοιας»

Όλη τη μέρα: VR game: Άνοια & Τεχνολογία – Η τεχνολογία στην υπηρεσία της φροντίδας ατόμων με άνοια

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Alzheimer Festival 2025 στο www.alzheimerathens.gr

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