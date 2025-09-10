Κάλας: Η σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι οι κινήσεις της Ρωσίας υποδηλώνουν κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι προσπάθεια επίλυσης ή τερματισμού της.
Σε ίδιο πλαίσιο, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ότι η Συμμαχία θα εξετάσει τα γεγονότα διεξοδικά και με ψυχραιμία στην προγραμματισμένη συνεδρίασή της.
Η ανακοίνωση ήρθε μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ρωσικών drones, τα οποία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την ένταση και τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας, που προκαλούν ανησυχία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.