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Κάλας: Η σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου
Ειδήσεις
12:03 - 10 Σεπ 2025

Κάλας: Η σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε τη Ρωσία για την «πλέον σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ενέργεια ως «εσκεμμένη». 

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι οι κινήσεις της Ρωσίας υποδηλώνουν κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι προσπάθεια επίλυσης ή τερματισμού της.

Σε ίδιο πλαίσιο, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ότι η Συμμαχία θα εξετάσει τα γεγονότα διεξοδικά και με ψυχραιμία στην προγραμματισμένη συνεδρίασή της.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ρωσικών drones, τα οποία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την ένταση και τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας, που προκαλούν ανησυχία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

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