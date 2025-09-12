Μητσοτάκης: Στην Ελλάδα ένα από τα πρώτα AI factories – «Μοχλός» ανάπτυξης η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μετά από τη συνάντηση που είχε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025, το οποίο διοργανώνει η Endeavor Greece.

Τη συζήτηση συντόνισε η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Αρχικά, τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα σε σημαντικούς τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία και η πολιτική προστασία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα μετριάσει τους κινδύνους που συνοδεύουν αυτή τη νέα τεχνολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ψυχική υγεία και, ακόμα περισσότερο, τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε την επιτακτική ανάγκη να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο, προσελκύοντας ταλέντα και επενδύοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να σπάσει το μονοπώλιο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σε ένα ζήτημα στο οποίο συμφώνησε και ο διευθύνων σύμβουλος της Google Europe Direct, ο κ. Χασάμπης, ο οποίος επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη Σίλικον Βάλεϊ και στην Καλιφόρνια».

«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που έκανε λόγο για «άλμα μπροστά με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως «στην Ελλάδα δημιουργείται ένα από τα πρώτα AI factory» και σημείωσε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας».

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη είναι πολύ καλή στο να ρυθμίζει και να νομοθετεί, όχι τόσο καλή στο να καινοτομεί. Και αυτό που εμείς συμφωνήσαμε ως ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πώς μπορούμε να καταρρίψουμε τους φραγμούς ανάμεσα στις χώρες, να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά, η οποία δεν υπήρχε επί της ουσίας, η αλήθεια είναι, και πώς μπορούμε επίσης να βρούμε κεφάλαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μας δεν θα στραφούν προς την Αμερική στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας στην ενθάρρυνση της καινοτομίας», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι «κάναμε καλή χρήση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό είχαν να ιδρύσουν τα ΑΙ Factory, ένα εκ των επτά πρώτων μάλιστα, δημιουργείται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα με έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στο Λαύριο».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι παράλληλα γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η απόλυτη, ελεύθερη πρόσβαση στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Τόνισε δε ότι επιθυμεί να εκφράσει τον έπαινο του για τις προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε να στηριχθεί το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και startup εταιρειών στην Ελλάδα.

«Το 2001 ιδρύθηκε η 1η θερμοκοιτίδα και τότε δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι θα βλέπαμε ένα τόσο δυναμικό οικοσύστημα. Όμως βλέπω ότι είναι μέρος της νοοτροπίας των νέων ανθρώπων, οι οποίοι σκέφτονται πιο επιχειρηματικά, αναλαμβάνουν ρίσκα, ιδρύοντας τις δικές τους εταιρείες. Βλέπω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξαιρετικά σημαντική μετασχηματιστική ισχύ και θα μας βοηθήσει πραγματικά να κάνουμε το άλμα μπροστά που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε το δικό μας οικοσύστημα, το επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο πράττουμε ήδη μέσα από υποστήριξη, χρηματοδότηση κτλ αλλά και μέσα από λύσεις τεχνητής νοημοσύνης».

«Πρώτα από όλα, στο πλαίσιο της κυβέρνησης, με σκοπό μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα αλλά και την ανεύρεση πεδίων όπως η υγεία, η παιδεία, η πολιτική προστασία επί παραδείγματι, δηλαδή τομείς στους οποίους πραγματικά έχει πεδίο δόξης λαμπρό η τεχνητή νοημοσύνη και όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τις σχετικές λύσεις για το καλό και το όφελος όλων των Ελλήνων. Είμαστε πραγματικά και είμαι προσωπικά ενθουσιασμένος για την πολλά υποσχόμενη αυτή νέα πρωτοβουλία και για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες από αυτήν και για το μέλλον βεβαίως του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.