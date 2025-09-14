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Κοντογεώργης για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: Απαιτούνται τριπλάσια πλεονάσματα για να υλοποιηθούν
Πολιτική
13:35 - 14 Σεπ 2025

Κοντογεώργης για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: Απαιτούνται τριπλάσια πλεονάσματα για να υλοποιηθούν

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν στο στόχαστρο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, που μίλησε στην ΕΡΤ την Κυριακή (14/9).

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της μείζονος αντιπολίτευσης, ο κ. Κοντογεώργης είπε ότι «αν έπρεπε να υλοποιηθεί η οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκε το Σάββατο το απόγευμα, θα απαιτούνταν "υπερθηριώδη πλεονάσματα"». Όπως ανέλυσε, δε, το ΠΑΣΟΚ «παρουσίασε ένα πλαίσιο μέτρων περίπου 4 δισ., μένει να εξειδικευθεί και σήμερα. Αυτά αφορούν το ΕΚΑΣ, την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας (400 εκατ. φέτος, 800 του χρόνου), 13ος μισθός, δηλαδή 1,3 δισ., 13η σύνταξη κ.ά.». Εν κατακλείδι, «υπάρχει ένα πλαίσιο μέτρων που για να μπορέσει να τα υλοποιήσει αυτήν τη στιγμή η ελληνική οικονομία, θα έπρεπε να είχαμε υπερθηριώδη, σχεδόν τριπλάσια πλεονάσματα», τόνισε.

Το πλεόνασμα είναι κοντά στα 6 δισ. αλλά «από αυτά μπορούσε να διατεθεί το 1,7 γιατί, δυστυχώς, είμαστε μια χώρα που χρωστάει -έχουμε βελτιώσει πολύ τον λόγο, δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ- και πρέπει να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος», διεμήνυσε, διατυπώνοντας συγχρόνως το ερώτημα, με αποδέκτη το ΠΑΣΟΚ: «Όταν λες 4 δισ. έξτρα μέτρα, αυτό πρέπει να έχει τριπλάσιο πλεόνασμα, πώς θα γεννηθεί αυτό;». Εκτός αν κοπούν δαπάνες από κάπου, όπως συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν και οι γενικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οροφή δαπανών. «Χρειάζονται εξηγήσεις», συμπέρανε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρατήρησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «ανακοίνωσε και πράγματα που ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση ή έχουν υλοποιηθεί». Επί της αρχής, πάντως, «καλό είναι να αποστούμε από ένα κλίμα τοξικότητας και να συζητάμε επί προτάσεων. Αυτό είναι καλό για τη Δημοκρατία, τη χώρα, το πολιτικό σύστημα», σημείωσε.

Τέλος, στο ερώτημα γιατί ενώ η κυβέρνηση είναι γενικά αντίθετη στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά εφαρμόζει, την ίδια στιγμή, ανάλογα μέτρα σε ορισμένα νησιά, διευκρίνισε: «Δεν αντιμετωπίζουμε με εμμονή το θέμα του ΦΠΑ». Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε, «δεν θα έφτανε όλο το όφελος στον καταναλωτή», ενώ υπάρχει και υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Στα ακριτικά νησιά, αντιθέτως, η απορρόφηση της μείωσης από την αλυσίδα πριν τον καταναλωτή είναι «πιο εύκολο να εντοπισθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

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