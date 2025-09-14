Ευρωμπάσκετ: Ώρα μεταλλίου για την Ελλάδα, απέναντι στη Φινλανδία

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Το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ έπειτα από 16 χρόνια διεκδικεί η Εθνική Ελλάδας, σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00), με αντίπαλο τη Φινλανδία.

Η ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό ήταν βαριά, ωστόσο, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη καλούνται να ανασυνταχθούν και να παρουσιαστούν όπως πρέπει απέναντι στη Φινλανδία.

Το όνομα του αντιπάλου δεν "τρομάζει", ωστόσο, η Φινλανδία απέδειξε στη διάρκεια της διοργάνωσης πως είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Άλλωστε, απέκλεισε στη φάση των 16 τη Σερβία.

Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί της Εθνικής

1993: Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99

1995: Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73

1997: Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97

2007: Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78

2009: Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56