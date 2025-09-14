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Ικανοποίηση για την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό
Ειδήσεις
10:29 - 14 Σεπ 2025

Ικανοποίηση για την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό

Reporter.gr Newsroom
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Ικανοποίηση επικρατεί στο υπουργείο Μεταφορών για το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την εφαρμογή του μέτρου θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με ασφάλεια στο σπίτι τους. 

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος θέλει να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ΕΡΤΝews πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Μάλιστα όπως είπε «οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου».

Όπως είπε ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί και δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Όπως είπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία.

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Οι νέες λεωφορειακές γραμμές με 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο από 13/09:

  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Λεωφορειακές γραμμές με ήδη καθιερωμένη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες:

  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Κηφισός – Αεροδρόμιο
  • Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο
  • Χ96 Πειραιάς – Αεροδρόμιο
  • Χ97 Αεροδρόμιο – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλη την εβδομάδα:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά
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