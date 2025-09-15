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Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών
Πολιτική
11:30 - 15 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο του διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού Care for Children, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η κα Μιχαηλίδου κλήθηκε να παρουσιάσει την αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία στοχεύει στην αποϊδρυματοποίηση πέντε εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίως, και με αφορμή την προετοιμασία για την υπογραφή της χάρτας για την παγκόσμια αποϊδρυματοποίηση, η κα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η Ελλάδα δεν ήξερε πόσα ήταν τα παιδιά στα ιδρύματα. Αρχικά, έπρεπε να μετρήσουμε τα παιδιά. Γιατί αν δεν μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το βελτιώσεις» και συνέχισε: «Μάθαμε, λοιπόν, πόσα είναι τα παιδιά, τις ηλικίες τους, αν έχουν αναπηρίες και σχεδιάσαμε δύο πολιτικές. Η πρώτη αφορά στα μικρά παιδιά. Μέσω της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet, μπορούμε, με διαφάνεια και ταχύτητα, να συνταιριάζουμε τα παιδιά με υποψήφιους γονείς από όλη την Ελλάδα. Με αυτή τη διαδικασία καταργήσαμε προβληματικές πρακτικές των ιδρυμάτων, που εφαρμόζονταν για δεκαετίες.

Η δεύτερη πολιτική αφορά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά στην εφηβεία, καθώς δύσκολα μπορούν να συνδεθούν με μία οικογένεια. Για τη δεύτερη ανάγκη, δημιουργήσαμε το θεσμό των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης και τον θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής.

Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να βγάλουμε τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όσο υπάρχουν παιδιά που περιμένουν ένα σταθερό σπίτι και έφηβοι σε αβεβαιότητα, αυτό το ποσοστό που απομένει μάς ωθεί να συνεχίσουμε την εντατική δουλειά μας».

Η υπουργός, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και της πολιτικής για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, έλαβε τα εύσημα από τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, τον πρώην υπουργό σε θέματα παιδιών Έντουαρντ Τίμπσον, τον ιδρυτή της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Care for Children, Ρόμπερτ Γκλόβερ, καθώς και από υψηλόβαθμους αξιωματούχους από το Ηνωμένο Βασίλειο και όλο τον κόσμο που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Μετά τη συζήτηση, η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος εξέφρασε τη θερμή στήριξή του στην ελληνική πολιτική για τα παιδιά. Η επικοινωνία και συνεργασία τους θα ανανεωθεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου θα υπογραφεί το Global Charter on Children’s Care Reform, μια πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, που παρουσίασε ο Ντέιβιντ Λάμι τον Ιανουάριο του 2025 με την τότε ιδιότητά του ως υπουργός Εξωτερικών.

Με σαφείς τις διεθνείς προτεραιότητες για τη φροντίδα των παιδιών, τα συστήματα οικογενειακής υποστήριξης και ευημερίας και την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας «Η Οικογένειά μου» (My Family) καθώς και η νέα στρατηγική «Κόμβος για τη Φροντίδα των Παιδιών» (Care for Children Hub).

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